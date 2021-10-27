【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡

▲ 「立生」盧慶輝現時轉戰內地拍劇。

TVB於早上時段仍在重播經典處境劇《真情》，此劇誕生不少經典角色，譬如：好姨、May May、立生、子浩等。其中在劇中演唐立生（立生）的盧慶輝於2001年消失香港幕前，相信至今都有不少劇迷掛念他的演出。

轉往內地發展

現年53歲的盧慶輝，當年憑《真情》的立生一角受關注，可是之後有他受負面新聞影響，有指為此飽受精神壓力。於是在2001年息影進軍內地商界，轉行發展房地產事業，發展也不錯。

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直到2017年，盧慶輝出山參與電視劇《賭城群英會》，慢慢回歸香港娛樂圈。

不過他現在主要參演內地劇集，曾參與《獨孤天下》、《大宋少年志》、《劍王朝》，也在內地懸疑刑偵劇《暗房》中飾演主角刑警江川。

日前盧慶輝接受傳媒訪問時，分享自己在內地生活超過15年的感受：「我非常喜歡這裏，感覺在這裏非常安全，很幸福。」

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曾傳 被圍毆

除了受負面新聞影響，曾有傳盧慶輝於2000年於澳門的士高玩樂時，疑與有勢力人士爭執，遭圍毆而毀容。當時報導有指盧慶輝滿身是血，由友人送往醫院縫廿針。

盧慶輝後來回應傳媒時指自己是被一名醉漢搭訕，對方要求跳舞被拒便動手，而且只是縫了十針，並非傳言中的廿針、面部腫得很厲害。

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與拍檔鬧緋聞

而盧慶輝擁有官仔骨骨的外形，感情世界自然更受人關注。他曾經與《真情》拍檔「阿靜」彭子晴傳出「戲假情真」，又與梅艷芳、陳德容傳出緋聞。

不過他唯一公開承認的女友只有張慧儀，可是二人拍拖不足一年分手。

在2011年，在內地落地生根的他與小青結婚，據悉二人因工作關係認識，婚後育有一子。