  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 19:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡

娛樂 18:32 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

「立生」盧慶輝現時轉戰內地拍劇。

TVB於早上時段仍在重播經典處境劇《真情》，此劇誕生不少經典角色，譬如：好姨、May May、立生、子浩等。其中在劇中演唐立生（立生）的盧慶輝於2001年消失香港幕前，相信至今都有不少劇迷掛念他的演出。

轉往內地發展

現年53歲的盧慶輝，當年憑《真情》的立生一角受關注，可是之後有他受負面新聞影響，有指為此飽受精神壓力。於是在2001年息影進軍內地商界，轉行發展房地產事業，發展也不錯。

【換命真相】林敬剛返鄉下新會開果園　由TVB御用惡人變陳皮大王

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【童你一起長大了】龍炳基激罕現身談《黑白殭屍》　回憶昔日拍檔周星馳：問我借錢搭的士

直到2017年，盧慶輝出山參與電視劇《賭城群英會》，慢慢回歸香港娛樂圈。

不過他現在主要參演內地劇集，曾參與《獨孤天下》、《大宋少年志》、《劍王朝》，也在內地懸疑刑偵劇《暗房》中飾演主角刑警江川。

日前盧慶輝接受傳媒訪問時，分享自己在內地生活超過15年的感受：「我非常喜歡這裏，感覺在這裏非常安全，很幸福。」

【娛圈秘聞】顏國樑揭開TVB原因　人事複雜甘草不被尊重：令人好心淡

最新影片推介：林秀怡專訪

曾傳被圍毆

除了受負面新聞影響，曾有傳盧慶輝於2000年於澳門的士高玩樂時，疑與有勢力人士爭執，遭圍毆而毀容。當時報導有指盧慶輝滿身是血，由友人送往醫院縫廿針。

盧慶輝後來回應傳媒時指自己是被一名醉漢搭訕，對方要求跳舞被拒便動手，而且只是縫了十針，並非傳言中的廿針、面部腫得很厲害。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

與拍檔鬧緋聞

而盧慶輝擁有官仔骨骨的外形，感情世界自然更受人關注。他曾經與《真情》拍檔「阿靜」彭子晴傳出「戲假情真」，又與梅艷芳、陳德容傳出緋聞。

不過他唯一公開承認的女友只有張慧儀，可是二人拍拖不足一年分手。

在2011年，在內地落地生根的他與小青結婚，據悉二人因工作關係認識，婚後育有一子。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【丫鬟大聯盟】郭少芸拍劇熬夜備養顏湯水　與《真情》拍檔張慧儀鄭子誠有默契　
17:43 2020/01/16
【丫鬟大聯盟】郭少芸拍劇熬夜備養顏湯水　與《真情》拍檔張慧儀鄭子誠有默契　
【新冠肺炎】《真情》劉少君初步確診　曾訪問施匡翹新城DJ林子謙入隔離營
11:42 2020/07/21
【新冠肺炎】《真情》劉少君初步確診　曾訪問施匡翹新城DJ林子謙入隔離營
【開心速遞】《愛回家》集數勢超越《真情》　劉丹「叉燒炳」造型登場：自己破自己紀錄
18:01 2020/11/11
【開心速遞】《愛回家》集數勢超越《真情》　劉丹「叉燒炳」造型登場：自己破自己紀錄

你可能感興趣

【丫鬟大聯盟】郭少芸拍劇熬夜備養顏湯水　與《真情》拍檔張慧儀鄭子誠有默契　
17:43 2020/01/16
【丫鬟大聯盟】郭少芸拍劇熬夜備養顏湯水　與《真情》拍檔張慧儀鄭子誠有默契　
【新冠肺炎】《真情》劉少君初步確診　曾訪問施匡翹新城DJ林子謙入隔離營
11:42 2020/07/21
【新冠肺炎】《真情》劉少君初步確診　曾訪問施匡翹新城DJ林子謙入隔離營
【開心速遞】《愛回家》集數勢超越《真情》　劉丹「叉燒炳」造型登場：自己破自己紀錄
18:01 2020/11/11
【開心速遞】《愛回家》集數勢超越《真情》　劉丹「叉燒炳」造型登場：自己破自己紀錄
張慧儀 拍拖 緋聞 結婚 地產 綠葉 壓力 娛樂人物職業 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生