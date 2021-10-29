血管保持路路暢通　減低心腦血管意外

香港可謂塞車之城，「打工仔」每日都要飽受塞車之苦。其實健康好比路面情況，如體內血管同樣「大塞車」就大件事！血管必須保持路路暢通，才可將心腦血管風險減至最低，因血管問題可會影響身體所有器官，例如心臟動脈阻塞，會出現不明的胸悶、胸痛、頭暈等問題；腦內動脈阻塞，可導致短暫性腦缺血發作或腦血管意外（俗稱中風）。而步入冬季，更是關注心腦血管的高峰期，我們更應謹慎處理，防範未然！

維持健康飲食 別被「壞營養」阻塞血管交通



疫情期間，不少港人開始轉攻貴價食材在家「煮餐好」，和牛、大閘蟹、海鮮、酒品等成為府上饗宴，食得好並非等同食得健康，壞營養容易導致血管「交通擠塞」，讓你的心腦血管隨時「闖禍」。根據香港衛生署2020年健康統計數字，「心臟及腦血管問題」分別是排名第3、4的主要死因。再者，近年全球三高問題年輕群組不斷增加，心腦血管問題不再只是老人病，即看下圖了解自己是否高危一族。

轉季勤保暖 慎防血管收縮



秋冬是關注心腦血管的高峰期，因天氣轉冷容易令血管末梢收縮血壓驟升，觸發急性心腦血管問題，導致猝死個案較多。適當體能活動可降低心腦血管健康風險，惟天冷時必須做足熱身，以免一下子進行劇烈運動，心臟負荷突增而引起致命危機。

響應「世界防中風日」留意先兆 冷靜應對



10月29日是「世界防中風日」，又是時候溫故知新，重新認識相關病症及應對方法。俗稱中風的「腦血管意外」是常見心腦血管健康問題之一，大致分為「缺血性」及「出血性」兩種：

長者或高危一族應時刻留意腦血管突發徵兆，香港中風基金會建議記者「談笑用兵」4字口訣，並提醒發生腦血管意外3小時最為關鍵，若患者即時送院接受藥物治療，可減輕病情及後遺症。

中醫角度了解腦血管意外



中醫角度，腦血管意外分為中經絡以及中臟腑，中經絡可分型為風痰阻絡、氣虛血瘀、陰虛陽亢、肝陽上亢，中臟腑可分為痰熱腑實、痰蒙心神、元氣敗脫。對於不同證型的患者會採用相應治法，方法多樣，例如虛則補之、實則瀉之、塞則通之、熱者寒之。

對於坊間常備「應急救命藥」——安宮牛黃丸的說法，中醫認為必先了解其藥用性質為「清熱解毒、鎮驚開竅」，主要用於熱病、邪入心包、高熱驚厥、神昏譫語等個別病證。安宮牛黃丸屬於中醫方劑的開竅劑，出自吳鞠通的《溫病條辨》古組方十一味藥，主要藥材為天然牛黃、天然麝香、珍珠、黃連、黃芩、梔子、朱砂、雄黃、鬱金、冰片、犀角。當中天然牛黃蘊藏高含量膽紅素，而天然麝香則具有強心功效。然而，鑒於現時安宮牛黃丸多以中成藥的類型出現，因此必須參照說明書並在註冊中醫師指導下使用，切勿胡亂服藥，否則有機會加重病情。

中醫建議在家穴位按摩保健，有助「穩定血壓」：



推橋弓

橋弓穴：翳風穴與缺盆穴的連線

用手指於頸側從上往下單項推按穴位，每次1至2分鐘，左右兩邊輪流做。（注意︰不可同時進行，防止暈倒。）



揉內關

內關穴：臂前區，腕掌側遠程橫紋上2寸（約３指寬）

每次按揉1至2分鐘。

（資料由客戶提供）