【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防隊長指消防喉一度失去水壓

▲ 迷你倉大火死因研訊續，消防隊長指消防喉一度失去水壓。（資料圖片）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（27日）續。死因庭今傳召時任見習消防隊長邱曉生作供稱，事發當日曾與死者許志傑及另外兩名隊員進入火場工作，期間消防喉失去水壓，邱遂兩度以無線電呼叫入口指揮官要求撤退，但未有回應；庭上旁聽的死者家屬一度哽咽，需以紙巾抹淚。

時任見習消防隊長邱曉生作供稱，2016年6月23日事發當日，他曾與死者許志傑及另外兩名隊員沿1號樓梯進入3樓火場工作。在進入火場前，4人曾將呼吸器個人牌及衛士個人防護裝備識辨咭交予入口指揮官，邱亦確定當時4人全身裝備齊全；氧氣樽內氧氣量超過240巴，即足以進入火場工作。

邱憶述，當日火場能見度不足1米，充滿雜物。推進期間，許曾以萬能斧兩度爆開迷你倉門鎖。隨後邱發現消防喉失去水壓，加上許的氧氣樽氧氣量只剩110巴，邱遂兩度以無線電呼叫入口指揮官要求撤退，但未有回應，此時4人均蹲下，形成正方形陣。

邱又指，不久後有另1隊消防員出現，邱意識到他們是前來接替自己的小隊，於是轉身與該隊隊員溝通。在溝通期間，能見度非常低，邱甚至不能看到自己雙腳，邱隨後呼叫另外3名隊員，但發現他們已經消失。此時，庭上旁聽的死者家屬一度哽咽，需以紙巾抹淚。

邱續指，他隨後進行搜索，但未能找到3名隊員。由於邱的體力不斷下降，加上當時能見度接近零，於是邱沿喉走至某地，再大叫「觀塘泵，走啦！」，惟仍未有回應。隨後邱看有2位消防員出現，意識到他們是自己的隊員，稍後邱亦意識到仍有1名隊友失蹤，惟當時邱感到自己無力前行且快將昏迷，故爬離火場。

邱再指，自己離開火場後告知長官仍有1名隊員未有離開，他隨後由同袍扶至地下時處於半昏迷狀態，當恢復意識時已在地下休息，當時感到四肢像失去知覺。

死因研訊明（28日）續。

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記者：梁錦麟