【跨境犯法】海關檢獲3.2萬件懷疑冒牌及走私貨物　估值約630萬元

▲ （海關提供）

香港海關10月18和25日在屯門內河碼頭檢獲共約3.2萬件懷疑冒牌及走私貨物，估計市值約630萬元。



海關人員透過風險評估，於上述兩日抽查三個從廣東南沙抵港的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲該批懷疑冒牌及走私貨物，包括運動鞋和皮帶。 初步調查顯示該批貨物將轉口至南美國家，案件仍在調查中。

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海關強調，會繼續加強與內地及海外執法機關合作，嚴厲打擊跨境冒牌物品活動。根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。



市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報懷疑冒牌及走私活動。

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記者：陳麗娜