【對抗濕疹】27歲女曝曬吃蝦蟹牛肉濕疹爆發　耳頸滲水結痂經中醫治療3個月好轉【附食療】

▲ 本港一名27歲女子因為曝曬及進食蝦、蟹、牛肉，導致濕疹爆發。

曝曬也可誘發濕疹？註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗濕疹病例，一名27歲女子3年前因為行山曝曬數小時而爆發嚴重濕疹，耳朵及頸部更曾滲水、結痂。她曾接受西醫治療，惟停藥後復發，遂接受中醫治療，但她進食蝦、蟹、牛肉後又復發。今年初，她向李醫師求診，治療3個月後明顯好轉，至目前已求診10個月，皮膚回復白滑，臨床康復。李醫師指，曬傷皮膚出現的皮損情況可令濕疹發作。

接受治療3個月 皮膚明顯好轉

李廣冀醫師接受TOPick訪問時指，該名27歲女子於2018年往日本旅行，期間曾行山並曝曬幾個小時，回港後首次爆發濕疹，屬於較嚴重的急性濕疹，而且一發不可收拾。頭部、面部、頸部、耳朵情況尤為嚴重，皮膚滲水、結痂、紅腫，狀態很差，令她無法安睡。當時她接受西醫治療兩個月，停藥後就復發；遂接受中醫診治，但因沒戒口，進食蝦、蟹、牛肉而再度復發。

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今年1月，她向李醫師求診，當時耳朵、頸部、胸口、額頭也有嚴重濕疹，雖然滲水情況輕微，但十分痕癢，一度失眠。求診首兩個月，她眼皮仍然乾燥脫皮，第三個月皮膚明顯好轉。至8月，她曾因天氣炎熱而發作，但情況輕微，服藥後已穩定下來。

李醫師指出，服用中藥並不能完全阻止濕疹復發，但可調節氣血、免疫力，讓發作程度愈來愈輕微，次數愈來愈少。他表示，患者目前已接受治療10個月，平衡氣血後，頸、手、耳朵等部位的皮膚均回復正常，無須接受其他治療，也不需服藥，屬於臨床康復，但三個月需再覆診，以觀察病情是否穩定。

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紓緩及治療方法

內服中藥

服用清熱祛濕的中藥約2個月，皮膚已明顯改善。中藥例子如：消風散、龍膽瀉肝湯、蒺藜、白鮮皮等。

針灸

在手部三里、曲池、風門、大椎等穴施快針，以疏通經絡，有助加速好轉，調節免疫力。

日常護理

應穿著全棉衣物，不能穿著太侷促、太熱的物料。

洗澡時間不能過長，水溫也不能過熱，建議用溫水洗澡，因為熱水會刺激皮膚。若傷口太多，建議2至3日才淋浴一次，因為傷口接觸水會較難癒合，以抹身代替洗澡會比較好。

食療

李醫師表示，濕疹患者飲食宜清淡。非急性濕疹患者，平日適合飲用淮山蓮子百合陳皮瘦肉湯；急性濕疹患者，則可飲用魚腥草蘋果雪梨湯，或者粉葛土茯苓湯。

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記者：黃泳欣