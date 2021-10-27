實測！止痛貼點樣揀？最緊要了解止痛成分 揀CP值高有保證

周身骨痛已經不再是老人家的專利，都市人長期使用電子產品，難免會導致站姿及坐姿不正，從而令頸椎及腰椎受壓而感到疼痛。加上近年大家都熱愛運動，容易出現肌肉痠痛。要紓緩痛楚，除了吃止痛藥，更多人會選擇購買止痛貼，但坊間的止痛貼選擇繁多，購買時除了留意價錢，還需要了解其成分是否有效用。以下揀選市面上較受歡迎的3款止痛貼，以其成分、貼服度、氣味和價格等進行比較，看看那款最「貼」心。

三大止痛貼測試及比較

今次測試的產品來自3個的不同品牌，主要集中測試止痛貼的貼服度，另外亦會就其成分、氣味、產地及價格作出比較：

結果產品C多方面取勝



測試結果非常明顯，產品C在輕薄貼服方面都領先於其他產品，黏力亦比較持久，另外在氣味方面亦不像其他產品有明顯的草藥或膏貼味，貼在身上外出也不怕會有尷尬的情況。加上是日本製造，質量絕對屬信心保證，價格亦十分相宜，以24片裝為例，平均每片止痛貼的價錢都不超過4元，CP值極高。

▲ 幸福消炎止痛貼含獨有的山金車酊成分，有助消炎鎮痛。

幸福消炎止痛貼 肌肉復原話咁易



到底產品C是出自那個品牌？其實它就是來自幸福醫藥的幸福消炎止痛貼！從測試結果可以看到，幸福消炎止痛貼的成分比其他兩款產品多了「山金車酊」，是一種天然的植物成分，源於中歐以及西伯利亞高原地區的菊科植物，在緩解肌肉和關節疼痛及炎症方面具有悠久歷史，在全球也有多項針對山金車酊療效的基礎醫學及臨床研究，證實山金車酊除了有消炎鎖痛的療效外，更具有促進受傷組織痊癒的效能。雖然其他品牌的止痛貼亦有加入水楊酸鹽，以達至鎮痛的效果，但幸福消炎止痛貼中不但有2%w/w的水楊酸鹽，還含獨有的山金車酊，除了可達至以上效果，更可以促進肌肉復原，故此亦是紓緩肌肉及關節疼痛的理想選擇。

易撕易貼不致敏 安全認可有保證



相信使用過止痛貼的朋友們都曾經歷過，撕開止痛貼的時候容易黏作一團，甚或貼後欲除去止痛貼時那種猶如脫毛般的「痛快」感，但是幸福消炎止痛貼除了方便自行貼上外，亦容易撕開，避免止痛貼一旦黏貼就難以撕開的情況。此外，幸福消炎止痛貼已榮獲日本技術大賞，不容易引起敏感，除了適合皮膚較敏感的人使用，懷孕及授乳的婦女亦同樣可以安心使用。

此外，大家須注意雖然坊間有多款同類產品可供選擇，但其實部分並未有得到香港衞生署的註冊。幸福消炎止痛貼就是香港衞生署的註冊產品，無論是品質、成分效用都獲得了安全認可，加上是日本製造，產品質量絕對有信心保證。

（資料由客戶提供）