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【新冠疫苗】上周接獲一宗接種後14日死亡個案　涉及51歲男子無臨床證據因疫苗所致

社會 18:11 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

本港上周接獲一宗接種後死亡個案，涉及一名51歲男子，無臨床證據因疫苗所致。（經濟日報資料圖片）

港府至今已接種近900萬劑疫苗，衞生署過去一周再增一宗曾經於離世前14日內，接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名51歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。同期，衞生署並沒有接獲涉及12至15歲青少年，接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

​截至10月24日的過去一星期，衞生署共接獲33宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內，接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案；但有一名51歲男子接種後14日內死亡個案，未有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至10月24日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結26宗死亡個案，與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，2宗仍待獲取更多資料作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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責任編輯：陳正怡

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