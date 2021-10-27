【癌症殺手】本港53歲女子牙齒刺損舌頭以為生痱滋　確診舌癌二期需切部份舌頭 【附舌癌徵狀】

▲ 香港每年約有四百多宗口腔癌，當中最常見的是舌癌，佔當中約七成。

口腔長出損傷的瘡點潰瘍看似平常，十居其九會認為是痱滋或者是熱氣所致，但可有想過，也許是舌癌已找上門。

並非靠嚇，因為在香港每年約有四百多宗口腔癌，當中最常見的是舌癌，佔當中約七成。耳鼻喉專科醫生呼籲，治療舌癌是與時間競賽，愈早治療可減少切除舌頭的範圍，影響深遠。

郭小姐今年53歲，從事客戶服務工作，數月前覺得左下位置的大牙鬆垮垮的，不時刺損舌頭，以為都是普通痱滋，去看牙醫才發覺有異常。其後經過診斷並抽取組織進一步化驗，最終確診舌癌第二期。「簡直難以接受，我以為是痱滋而已，完全沒想過是癌症。」

她依照醫生建議，隨即進行手術，把三分一舌頭及左邊淋巴切除，隨之並接受了30次電療及6次化療。「電療如照X光沒甚感覺，化療進行時如吊鹽水般把藥物融入血液，每次需要數小時。」

手術後的改變

電療化療途中，令她感最磨人是咳嗽，是24小時都無間斷的咳，一口水也飲不到，要入院插胃喉輸入營養奶。拔掉胃喉後，也只能吃些腍身食物，如蒸蛋、豆腐花及粥。此外，她目前仍無味覺，吃東西也無味道偶爾飲水感到有怪味。

郭小姐直言切除部分舌頭後，說話方面是差了，她做客戶服務的，一日八個鐘都要說話，口才了得外，更熱愛唱歌，不時到社區中心為長者演唱。「手術後顯見分別，初時會難說話及縲脷，感到沮喪甚至抑鬱。沒有了部分舌頭，我說話時要就住就住，發音都會怪怪地，其實聽起來是有點黐脷筋的。幸好之後如醫生所言，慢慢好起來。」

病揀人也沒有辦法

她從無想過會患上舌癌。「但往樂觀一方想，慶幸還有精神和體力去應付，老一點可能會放棄。整個治療過程是好孤單好辛苦，你對人家說覺得痛，對方只聽到一個痛字，但我是24小時都在受煎熬，充滿無助感，像沒人明白自己的心情，病揀人也沒有辦法。」她有時早上醒來，想到身體失去了部分舌頭，或感到自己正在插胃喉，這些統統都要獨個兒承受。

獨居的郭小姐，生活起居都要自己去做，猶幸獲不少親友關懷，送上溫暖慰問，讓她感到康復路上也充滿了愛。

痱滋與舌癌徵狀相似

耳鼻喉科專科醫生邱騏驄指出，舌頭是口腔中最常患癌的一個位置，舌癌多發生在舌頭兩旁，少數會在舌面及舌根，而甚少在舌底出現。

患癌原因眾多，舌癌最常見的誘因為吸煙、飲酒、慢性發炎（如被牙齒磨損）、愛咀嚼煙草及檳榔，而家族史的遺傳因素亦有。年紀愈大患舌癌的機會愈大，患者以50歲以上較多，男女比例以男士略多。

由於在口腔出現痱滋十分普遍，出現的潰瘍又與舌癌徵狀相似，究竟兩者如何分辨？「一般市民難分痱滋和舌癌，尤其是初期舌癌與痱滋根本難以分辨，醫生要靠臨床診斷經驗、組織化驗來確認。如舌頭痱滋三、四星期仍未痊癒，同一位置長期有潰瘍未癒合，或者舌頭有硬塊、不明來歷的流血，就需要找醫生檢查。」

留意頸上腫塊

邱醫生指尚有一個情況不能掉以輕心的，是留意頸部有否出現腫塊，因為有時舌癌腫瘤未必長得很大，但已可有淋巴擴散，因此頸部有腫塊，也是舌癌其一病徵。好些病人並非因口腔問題，而是因頸有腫塊求醫而確診。當舌癌已擴散至頸淋巴，已屬較晚期的癌症，處理會較複雜。

最理想能在癌症初期進行治療，有幾大好處：一、治癒機會較高，醫生較能切清舌頭上的癌腫瘤，大大改善存活率。二、當舌癌腫瘤不太大時，切除舌頭的範圍愈小，或毋須進行舌頭重建手術。

醫學文獻指出，治療舌癌最常用及最有效的方法是手術，把舌頭上的腫瘤用手術切除，電療和化療則作為術後輔助。若舌癌情況並非早期，或者腫瘤較大，可能需要進行頸淋巴移除手術，確保擴散到淋巴位置的癌細胞也被清除。有時候，也會視乎舌癌的細胞是否具有入侵性，盡管腫瘤不大但有入侵性的話，均需進行預防治療，例如電療、頸部淋巴移除手術。

切除原發位外加1.5厘米

那如何決定切除舌頭多少？邱醫生說，如病人身體適合，會建議做手術，藉以把舌頭癌細胞完全清除。除癌腫瘤位置外，並會預留腫瘤前後左右的1.5厘米「安全範圍」作移除，以確保附近沒有殘餘的癌細胞。「因為舌癌期數、細胞入侵性、手術是否切得清，這三方面都影響患者的存活率及復發率。」舌癌的復發率不低，從醫學文獻得知，此症的復發率有2至3成，而復發的位置可同樣在舌頭、頸淋巴位置。

若是切除少部分舌頭的病人，日常生活可如常，可能只是口齒沒那麼清晰。如病人需移除半條舌頭，便可能需要舌頭重建，舌頭重建手術的皮瓣多來自患者大腿、手腕及肚皮的自體組織，選取最適合的移植至舌頭。「做皮瓣手術風險相對增加，癒合時間需要更長。有舌癌病人做完舌頭切除及皮瓣手術後反映，說話及進食需要重新訓練十分常見。」

病向淺中醫

當舌頭切除了三分二，會影響說話、吞嚥甚至飲水也變得不容易。此外，舌頭重建的皮瓣，並無舌頭原本的味覺功能及活動能力，所以發現有異樣要盡早求醫。邱醫生說：「舌癌及早治療，一方面毋須切除太多舌頭，保留更多舌頭功能，因這部分不能以身體其他部分去取代，重建後味覺與感覺不能重返；另一方面也可減少做多一個舌頭重建手術。」

舌癌屬於一種入侵性高的癌症，不能輕視。「舌頭除了是身體一個組織，也有其獨特功能，把它切除部分後，功能上需再作訓練，如吞嚥、說話、日常護理及重新學習進食。因此，早醫與遲醫分別非常大。」

舌癌常見徵狀與分期

常見徵狀

舌頭腫脹

舌頭潰瘍

舌頭上出現像痱滋般的紅白色瘡點，且難以痊癒

舌頭出血，原因不明但不是由於咬舌或其他傷害引起

長期吞嚥時感到喉嚨痛

口腔有麻痺感

耳痛

舌癌可分為3個階段，3個不同階段的患者，所需要的治療也不一樣。初期（第一至第二期癌症患者）腫瘤只停留在舌頭或口腔內；到了後期（第三期癌症患者）癌細胞大多數已擴散到頸部淋巴組織，所以需要在進行手術治療時一併切除。患者很大機會需要在手術後再接受電療、化療或其他後續治療。而一旦到了末期（第四期癌症患者），癌細胞很可能已擴散至身體其他部位或器官。

記者：周美好