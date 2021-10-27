梁美芬形容今屆立法會苦盡「柑」來　民建聯派散水餅盼後會有期

▲ 本屆立法會完結，民建聯向記者派西餅。（梁偉榮攝）

立法會今日舉行今屆最後一次大會，議員紛紛向傳媒派「散水餅」。民建聯主席李慧琼聯同黨友，送出多盒西餅，希望大家「開開心心、後會有期」！而經民聯議員梁美芬則派「柑」，寓意分「柑」同味、苦盡「柑」來。

李慧琼形容，今屆議員已完成歷史任務，故送上西餅慰勞傳媒。希望在今屆最後一次大會，派散水餅慰勞一眾記者。她又向記者解釋，指過去並非刻意不回覆傳媒提問，只是有時候仍未必掌握情況，又讚揚許多記者「好勤力」，希望大家「開開心心、後會有期」。

▲ 梁美芬派柑寓意分「柑」同味、苦盡「柑」來。（胡偉明攝）

梁美芬則指，今屆立法會已苦盡「柑」來，希望派柑分「柑」同味。她續指，自己小時候居住在果欄附近的板間房，故今次特意在果欄選購，笑言自己過去亦有追看電視劇《果欄中的江湖大佬》。

過去每逢換屆選舉前，梁美芬均會製作歌曲「派台」，例如《快樂西九》、《反拉布之歌》和《點解要攬炒》。被問到近期會否再製作新歌曲？梁美芬僅表示：「考慮一下，（現在）先派柑。」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS