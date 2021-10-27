  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 19:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智慧燈柱】油尖旺區明年起安裝115支智慧燈柱　將不設攝影功能

社會 18:45 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

油尖旺區明年起分階段安裝115支智慧燈柱。（資料圖片）

「多功能智慧燈柱」試驗計劃早前推行後，一度掀起私隱爭議，政府近日向油尖旺區議會提交文件，指計劃明年起分階段於區内安裝115支智慧燈柱，燈柱不設攝影功能，預計2023年完成所有安裝工程。

政府文件指出，資科辦和路政署計劃在2022年起，在油尖旺區安裝合共115支智慧燈，涉及路段包括通菜街、梳士巴利道、彌敦道、廣東道及九龍公園徑。其中梳士巴利道會安裝50支智慧燈柱，為區內路段中最多，政府預計可以於2023年中完成所有工程。

另外燈柱不設攝影功能，文件指政府接納「智慧燈柱技術諮詢專責委員會」的建議，除了照明裝置外，現階段只會在燈柱安裝不涉及私隱資訊的裝置，包括氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器、無線射頻識別標籤及地理二維碼和藍牙傳送器。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃小冰

 

相關文章

梁美芬形容今屆立法會苦盡「柑」來　民建聯派散水餅盼後會有期
今日 18:30
梁美芬形容今屆立法會苦盡「柑」來　民建聯派散水餅盼後會有期
專責委員會認同港府應續推智慧燈柱計劃　倡以更保障私隱方案取代攝影機和藍牙探測器
13:59 2020/03/09
專責委員會認同港府應續推智慧燈柱計劃　倡以更保障私隱方案取代攝影機和藍牙探測器
【智慧城市】政府擬2023年中完成安裝剩餘350支智慧燈柱　探討以光學雷達取代攝影機釋私隱疑慮
15:53 2021/08/18
【智慧城市】政府擬2023年中完成安裝剩餘350支智慧燈柱　探討以光學雷達取代攝影機釋私隱疑慮

你可能感興趣

梁美芬形容今屆立法會苦盡「柑」來　民建聯派散水餅盼後會有期
今日 18:30
梁美芬形容今屆立法會苦盡「柑」來　民建聯派散水餅盼後會有期
專責委員會認同港府應續推智慧燈柱計劃　倡以更保障私隱方案取代攝影機和藍牙探測器
13:59 2020/03/09
專責委員會認同港府應續推智慧燈柱計劃　倡以更保障私隱方案取代攝影機和藍牙探測器
【智慧城市】政府擬2023年中完成安裝剩餘350支智慧燈柱　探討以光學雷達取代攝影機釋私隱疑慮
15:53 2021/08/18
【智慧城市】政府擬2023年中完成安裝剩餘350支智慧燈柱　探討以光學雷達取代攝影機釋私隱疑慮
經濟 區議會 香港 藍牙 路政署

最高瀏覽

【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生