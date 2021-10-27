【智慧燈柱】油尖旺區明年起安裝115支智慧燈柱　將不設攝影功能

▲ 油尖旺區明年起分階段安裝115支智慧燈柱。（資料圖片）

「多功能智慧燈柱」試驗計劃早前推行後，一度掀起私隱爭議，政府近日向油尖旺區議會提交文件，指計劃明年起分階段於區内安裝115支智慧燈柱，燈柱不設攝影功能，預計2023年完成所有安裝工程。

政府文件指出，資科辦和路政署計劃在2022年起，在油尖旺區安裝合共115支智慧燈，涉及路段包括通菜街、梳士巴利道、彌敦道、廣東道及九龍公園徑。其中梳士巴利道會安裝50支智慧燈柱，為區內路段中最多，政府預計可以於2023年中完成所有工程。

另外燈柱不設攝影功能，文件指政府接納「智慧燈柱技術諮詢專責委員會」的建議，除了照明裝置外，現階段只會在燈柱安裝不涉及私隱資訊的裝置，包括氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器、無線射頻識別標籤及地理二維碼和藍牙傳送器。

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記者：黃小冰