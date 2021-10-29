【創業追夢】母急病撿回一命啟發創業　藥廠經理轉當後醫療復康策劃人

▲ 本為藥廠銷售經理梁碧洋是Health Online Solution創辦人，在醫療產品銷售浸淫20多年，毅然創業，與她媽媽曾命懸一綫的經歷有關。

後醫療復康策劃，可能大家對此行業感到陌生，簡單而言，是為出院後病人打點一切家居評估、起居配套、醫療用品、照顧等一站式服務。本為藥廠銷售經理梁碧洋是Health Online Solution創辦人，在醫療產品銷售浸淫20多年，毅然創業，與她媽媽曾命懸一綫的經歷有關。

在梁碧洋雙十年華之時，躊躇尋找合適的工作，無心插柳進入了賣牙科醫療用品行業，這行轉職成風，她由牙科用品轉做西醫用品、手術室、化驗所至中醫用品，再做機械復康工具，最後一份工是任職藥廠銷售經理。

▲ 從事醫療用品工作20年，梁碧洋以自己最熟悉的範疇，闖出一番事業。（曾耀輝攝）

工作一直順遂，她回顧接近20年的工作生涯，在2016年發生的一件事，成為她人生轉捩點——她的媽媽入了醫院。猶記得那天是星期六，向來堅淨的梁媽媽身體不適説要入院，女兒心知她一定極度辛苦才這樣說。「上到救護車，我見儀器顯示媽媽上壓是50幾、下壓10幾，一般人都不會這樣吧！救護員回答我：儀器壞了，再用另一部機去測試。」

媽媽急病命危

怎料一到達醫院急症室，她被截停留步，醫護人員迅即送媽媽去搶救，立時她呆在當場，原來媽媽已失去意識，心情墮入冰點，只感恐慌。個多小時後，媽媽被送入深切治療部，醫護人員問及：家人都到齊了嗎？

梁碧洋和家人終可見到媽媽一面，只見她全身接駁不同儀器，人處於昏迷狀態，原因是尿道石把尿液谷上腎臟，把腎臟浸爛壞死；而且她有抗藥性情況，放血是全部都是膿。媽媽病情如過山車起伏不定，每一日都有不同的狀況發生，到最後更要切除部分腎臟，且因凝血有問題，切除腎臟的位置積血如一大塊豬血，又再進行多一次手術把250ml的瘀血取出，不幸地在這次手術後中風，影響了半身活動能力。

▲ 在院期間梁碧洋和家人會陪媽媽吃飯，讓她感覺安心。媽媽曾留醫93天，也成為她創業的契機。（被訪者提供）

經歷了以上10天的驚濤駭浪，她媽媽終在第11天轉回普通病房，惟未完全清醒，再過幾天漸漸恢復說話，但有心講話卻無半分力氣，發不出一點聲響。梁碧洋和弟弟都有一些從事醫療背景，他們買來練氣的復康用品、到醫院替她身體按摩、推拿及補濕。

家人正面 病人減憂慮

媽媽出了大事，梁碧洋沒有整天憂心忡忡、茶飯不思，反而堅持吃得營養睡眠充足，迎接困難的每一天。「我要有氣有力才能夠助媽媽康復，否則我撑不住，她更難以支持。而且病人見照顧者精神奕奕和抱持正能量心態，更有力量去復元；如見你慌慌張張，她的心情會更疑慮。總之，凡事都要鎮定，也要正面鼓勵她：你一定做得到、可以康復。」

▲ 現在的梁媽媽，精神極佳，行動自如。（被訪者提供）

每日探病時，梁碧洋與家人都會帶同食物陪伴媽媽進食，由於媽媽臥床不能自行上洗手間，更換尿片、處理排泄物及抹身事宜，全部由家人代勞。「我銷售醫療用品，要清楚知道產品用法，以成人尿片為例，大小必須合適病人，過窄過闊都不能。」毗鄰病床家人見梁碧洋一家上下齊心，照顧病人又熟練，紛紛請教她，甚至托她代買病人起居生活用品。

親自為母親清理排泄物

她說，病人在病榻中休養，能由家人親力親勞照顧，會安心得多，熟能生巧，她替媽媽更換排泄物尿片，可快至3分鐘；有時見病房姑娘忙得不可開交，她甚至會幫鄰床病人換尿片。「好多人覺得替病人換尿片束手無策，又怕移動到患者，其實不是那麼困難，示範一次，很快已懂得。」

▲ 梁碧洋與同事跟進個案，事事親力親為。（被訪者提供）

有一件事梁碧洋非常深刻的，是有一次替媽媽換尿片，媽媽說污糟叫她要戴上手套，梁碧洋說：我小時候換尿片，你都不會戴手套啦，有甚麼問題呢？這一幕給鄰床病人家屬聽到，覺得滿有道理，也照著她的方法照顧自己家人，復元效果竟事半功倍。

「香港人有點奇怪，落手落腳照顧家人，不少人會感到尷尬，如女病人家中全部是兒子，換尿片的責任一定會落在姑娘、女傭或其他女性親戚身上，自己不會動手。其實照顧病人的要訣，不在於配套，而是家人的關心。」其實無論為病人換尿片、扶抱、推輪椅都有得學，可請教相關專業人士。

孤注一擲創業

我梁碧洋及家人不辭勞苦下，她媽媽最終在第93天成功出院。現在事隔5年，媽媽現在食得、瞓得、口齒伶俐，還可以快步行走。

「我最大的體驗及感觸是在醫院家患者多麼想家，患者家人多麼頻撲出入，看着家人患病的無助，如果我不是做醫療行業久了，患者要用的，買的，可幫忙的；我真的要花多少時間買到對的，又需要花多少錢的預算？」

▲ 梁碧洋（右三）在藥廠工作時的活動相。（被訪者提供）

她去年5月急性盲腸炎入院，微創手術後回到工作崗位，檢視人生，細心想自己熟悉的範疇，於是開始籌備創業大計，今年8月辭掉藥廠銷售經理一職，創立了Health Online Solution，業務是代購及醫療策劃角色，每接一個案，先了解病人的身體現況、限制、需要，病人出院回家前，會先由護士、職業治療師或物理治療師評估家居，視乎病人所需，在不大改動的情況下，加添輔助工具協助日常起居生活。「有些家人，覺得買這些添置那樣對病人好，但往往未必能配合到當事人的實質需要，枉費了金錢投放在無用處的地方。」

關顧病人心情

她有朋友父親第二次中風，原本可調校高低的睡床按扭壞掉，打算換一張新的，梁碧洋先問病人的實際需要，了解過後，建議朋友添置一款可一按升起的背部床架便可，所花不過數百元，不必把整張床更換。長期臥床病人更換尿片，也不必一定添置電動床，只需買一張優質一點的床褥便可。

▲ 為病人評估家居，有需要或安排防水地板避免滑倒。（被訪者提供）

除了硬件，病人若需日間照顧，也可代安排護理員及日托服務。她指目前服務對象以中風及癌症病人佔多數。

梁碧洋說，除了家居配套和照顧護理外，也關顧病人的喜好，如病人習慣外出散步、品茗，也會配合。「一個人的心情十分影響病情，像我媽媽的親身經歷，心情好加上照顧得宜，病會好快些。」

她坦言，辭職時在人工上確有掙扎，但可以讓家人放心又方便把那些煩瑣的工序交給他們，讓家人可以多點時間陪伴患者，是一份有意義的工作。「我獲家人一致支持，他們說：做喜歡的事就會成功！」

記者：周美好