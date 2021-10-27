【新冠疫苗】新冠及流感疫苗維持相隔14日接種　劉宇隆：出現不良反應可易區分

▲ 市民接種疫苗。( 陳靜儀攝)

疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（27日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監徐樂堅、兩個科學委員會主席劉宇隆和許樹昌於會議後見記者。政府現時建議，接種新冠疫苗後，相隔14天才打流感等其他疫苗，惟世衛早前更新指引，建議可同時接種新冠及流感疫苗，劉宇隆指，本港決定維持相隔14天才接種。

世衛早前更新指引，建議可同時接種新冠及流感疫苗，劉宇隆表示，專家委員會經商討後，決定維持兩者需相隔14日，因若打針後出現不良反應，亦可容易區分出，他強調，「不是世衞錯，只是我們想採取較謹慎保守措施」。

不過他指，措施會有彈性，若市民有特殊情況，例如接種HPV針後，需要盡快出國，亦可14日內接種新冠疫苗。

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記者：洪芷晴