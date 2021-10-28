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【絕世好老闆】創立自家品牌成最年輕白手興家女富豪　送500名員工頭等機票+8萬旅費

親子 10:20 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名美國50歲媽媽Sara Blakely創立自家品牌，市值大幅提升至93億港元，成為女富豪。

好老闆與員工有福同享！近日美國有一名育有4位小孩的媽媽於早年創立自家塑身衣品牌，白手起家的她至今已成為女富豪，多年的努力令公司生意上軌道，更接受投資公司高價入股，讓公司的市值大幅提升至93億港元。在慶功時更宣佈向公司500多名員工送出每人兩張頭等艙機票及美金1萬元旅費（約港幣8萬元），一眾員工歡呼拍掌激動不已，更有員工喜極而泣。

據《NPR》報導，一名美國50歲媽媽Sara Blakely（布蕾克麗）育有4名子女，她本身為上門推銷傳真機銷售員，當時只靠5000美元起家（約港幣3.9萬），創立自家塑身衣品牌「Spanx」，由創業初期不被外界看好，很多生產商因只與大企業合作，一次又一次拒絕她的設計。不過她從沒放棄，有一位男性廠家來電指3名女兒對其塑身衣感興趣，想試穿她的打底褲。Sara便開始日間銷售傳真機、晚上在家中包裝和發貨的生活。

不要覺得自己沒有做某些事情的資格或能力，因為你具有與眾不同的經驗，可以幫助你找到新的解決方法，這些都可能是你最大的優勢。

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美國50歲媽媽Sara Blakely白手興家，自立塑身衣品牌成為女富豪。（圖片來源：Sara Blakely instagram）

由於資金有限，Sara一開始獨自擔起了客服、市場、公關等所有工作，而性格低調的她，更開始進駐不同百貨公司，生產線更遍佈 15 個國家，在全球 40 個國家出售 200 種產品。生意漸漸走上軌道，Sara在2012年被《福布斯》評為最年輕白手起家的千萬女富豪，而近日美國最大私募基金黑石集團（Blackston）則宣佈入股Spanx，投資金額達到千萬，更令Spanx的市值達12億美元（港幣93億元

Sara為了與員工一同分享這個喜悅，她在慶功宴中向全體員工宣佈「我要給你們每個人兩張去世界上任何地方的頭等艙機票。」聽到如此大的福利，一眾員工激動尖叫，「難得出門旅行，你們應該會想吃頓美食、住很好的酒店，所以除了機票之外，每個人還可以獲得美金1萬元（約港幣8萬元）的旅行基金。」現場員工聽到這番說話後不但喜極而泣，更互相擁抱。

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Sara在宣佈時亦不禁流淚，當年她創業時寫下的目標是，公司有一天的市值要達2000萬美元（約港幣1.5億元），當時被人嘲笑的她，現在不單達到目標，更大大幅超過了。

我真的希望每名員工都以自己的方式慶祝這一刻，並創造一個讓他們畢生難忘的回憶！為這21年乾杯，未來會有更多更好的事發生。

作為一名成功的女企業家，Sara指現時是女性創業的最好時機，為了可以幫助其他女性創業，她成立了支援女性的基金會，同時鼓勵大家不要低估自己的能力，也不要覺得自己沒有資格，應藉著自己的經驗，去找新的解決方法，繼續向前，那怕是會出錯，這些最壞的事情也只是回憶。

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責任編輯：王明芳

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