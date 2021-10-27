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【防疫措施】現行社交距離措施延長兩周至11月10日　政府指為通關創造有利條件

社會 19:07 2021/10/27

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政府將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，直至11月10日為止。（曾耀輝攝）

政府今日（27日）宣布，將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，直至11月10日為止。

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政府將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以維持大部分現行的社交距離措施。這些指示及指明由10月28日凌晨零時起生效，為期14天，直至11月10日。

食衞局解釋，全球疫情持續嚴峻，特區政府決心保障市民健康，同時亦為日後恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，因此有必要維持現行的社交距離措施。在積極「清零」的防控策略下，政府正採取非常嚴密的「外防輸入」措施，令本港疫情在過去一段較長時間保持平穩，同時容許相對寬鬆的社交距離措施，讓市民日常生活及社會經濟活動大致復常。

當局稱，本港目前局面得來不易，政府和大眾均有必要繼續保持高度警惕，在社會和個人層面做好防禦措施，嚴防疫情輸入和傳播，否則政府將有必要重新收緊各項社交距離措施。

發言人又提到，復必泰和克爾來福疫苗對於預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡。政府繼續呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想，在本港第五波疫情來臨前盡早接種疫苗。

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記者：黃穎津

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