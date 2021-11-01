【佛系人生】許廷鏗自立門戶重新出發　Alfred重視歌手身份：是一個專業

▲ 許廷鏗（Alfred）以獨立歌手身份成立自許紀錄唱片有限公司。

許廷鏗（Alfred）在今年離開華納唱片有限公司，以獨立歌手身份成立自許紀錄唱片有限公司，並推出了新歌《佛系人生》。

入行11年的許廷鏗重新出發，繼早前於電影中客串、為ViuTV主持《AH佛真·惜玩》，以及在《全民造星IV》擔任導師外，亦首度榮升為許老闆，自立即戶推出音樂作品，作出很多新嘗試。

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佛系人生

Alfred以新歌跟大家分享自己的人生轉變：「今年的身份轉換了，以獨立音樂去開始一個新的路段，當中有很多新嘗試。」

新歌取名為《佛系人生》，Alfred解釋：「我所信奉的佛系並非坐在此甚麼也不做、緣份到了便自然來，而是很努力去做好覺得是對的事情。這兩年無論是疫情下或環境下，有時會發現成果未必如我們所想，成果那部分其實需要佛系一點。」

他續指：「沒有人說過你努力後會獲得100%的收獲，當得不到的時候便需要佛系一點去面對這種成敗得失，這是我新的學習。有些事情不是你可控制到的，那便交給天時地利人和緣份際遇時機。」

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「獨立了，但並不覺得孤單及孤立。」首次以獨立歌手身份示人的Alfred說。

一路上，Alfred與林家謙、吳林峰等同行者互相陪伴：「曾擔心過能否以自家品牌去推出音樂，因為我不認識的事物和需要兼顧的事物太多了，但在我的不安感出現之前，已獲身邊人提供幫助。有時候不需要一些很實在的幫忙才叫幫助，有這些協助、援助是窩心的。」

親密戰友

《佛系人生》的歌詞由「夕爺」林夕親自撰寫，他更會包辦Alfred新碟的全碟歌詞。

Alfred與林夕首次合作的歌曲為《我的志願》：「仍是在TVB的年代，他首次寫這份詞給我時已令我看到哭了。每次收到他的詞都很開心，就如收到一份禮物一樣。除了是一份很好唱的歌詞外，也是一個警醒、提點，當我有課題想去寫時，他便會以歌詞去助我過渡。」

他指林夕是一位在高高低低之時會互相陪伴的伙伴，「關係就是親密的戰友，這種戰友並非只在上場時需要，而是平常做人都需要的。」

Alfred慨嘆：「做人很難的，然後如何在這些困難的時候找到自己適合的伙伴。其實夕爺也是我的同事，卻不是我的員工。找到同行者，其實亦不需要那一紙合約。」

▲ （陳家瑩 攝）

自許紀錄

Alfred今年成立了自己的公司名為「自許紀錄」，名字源於其專輯《拾》的一首歌《慌》，歌詞提到「勇敢得我自許」，並為他很喜歡的一句歌詞。「自許是自我應許、自我允許、自我嘉許，有這數個意思。」

他解釋：「名字亦源自於英文，我發現「Alfred」的「re」可以是「Record」的開頭，將兩個字合拼而成。同時Record可以意指唱片及紀錄，便變成了中文名。」他很喜歡這名字，「新的路段需要給自己勇氣，讚賞、壓力其實也需要自許。」

對於成為許老闆，Alfred謙稱：「我沒甚麼老闆光環，因為團隊人數不多，但這麼多年來的合作模式都不是一聲號令然後千聲百喚的感覺，在外人眼中可能是一些微不足道的事情，對我來說可能是一些很重要的事情，就如我和樂迷之間的關係。」

他指團隊都是其親密戰友，且必須擁有良好心地，「慶幸即使在不同的唱片公司也有一些很用心、看見我可能性的人一起幫助我。大家都走過很多段路，希望可以感應到一些同路人跟我一起走。」

他又謂：「可能很多人會覺得很奇怪，這年頭還開唱片公司。不知不覺間我用了唱片去紀錄我的人生，當這品牌出現時，是會有感受的。」

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Alfred反其道而行

原來，Alfred在離開TVB時亦曾幻想過開設自己的公司，「當時不過是很初步的想法，亦聽過很多冷言冷語，覺得我未夠水準。我亦明白水準是指甚麼，因為我看到的事物不夠多、不夠闊，慶幸有過去4年的栽培，令我的視點闊了。」

他感慨道：「我已經歷過兩次人生。到了現在，我的人生是由自己所掌控，反而沒有了框架。我是從一個框架出來，選擇了自由。可能大家都在一個慣性模式下生活，發現原來自主性才是最想維持及保存的。」

不少歌手都是從獨立身份開始走其音樂路，Alfred則反其道而行：「跟我調轉的，他們會由自己開始做先，再簽唱片公司、大公司，漸漸由本地公司轉成國際公司。」

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離開舒適圈

走出Comfort Zone從來也不容易，Alfred認為Comfort Zone是很重要的，「現在則將Comfort Zone縮小，原來Comfort Zone是不用這麼大的，需要夠穩固。當你的核心夠強時，隨機應變的能力就會足夠去應對。」

他很記得張敬軒說過的一句話，「『你孭着這麼多物品在身，如何去飛？』以前去旅行會帶很多物件，現在則會斷捨離，找一些你需要的物品，太多包袱便會走得慢。現時Comfort Zone的形狀不同了，當我自組公司時，下一步就是隨機應變。」

▲ （陳家瑩 攝）

演藝生涯暫分三個階段

Alfred會將自己的演藝生涯暫時分成三個階段：「唱歌比賽至離開電視台、華納、現在，每個階段也有很多學習。」

他指出：「很多人會解讀為許廷鏗不喜歡在電視台年代的自己，其實我沒有的，我反而多謝那時的出現。當然現在回看會發現是花了很多氣力去證明自己，在電視台傻更更地專注做一個歌手，我很佩服那時的我。明明拍多些劇便可以令更多人認識自己，但卻因為一個很無謂的堅持──想做歌手。」

到了下個階段，Alfred發現歌手這個夢並不無謂：「在華納發現有很多跟我一起追逐同一理念的同行者，就如我推薦了阿Mag加入這公司，我覺得如果一個歌手想唱歌其實是值得去支持她去發這個夢。」

如今，Alfred走到了第三個階段：「帶着之前的兩種學習到此，希望看得多、看得夠，可以跟大家分享。就如成為《造星IV》導師，我所分享的是我從這數個階段中的學習，如果可以成為她們取經的，那很好。」

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牙醫歌手

2019年，Alfred首度踏上紅館舉行「再見智慧齒」演唱會，「當時我在舞台上說『希望大家接受我是一個歌手』，做足10年了，大家仍不知道我是一個歌手嗎？其實是自己不夠信，對自己要求很高。」

今年開始，Alfred涉足各個範疇，包括拍電影及擔任主持等，「當我已認可自己是一個歌手時，便可以嘗試做其他事情，並發現對唱歌有幫助。原來我的心態、主軸都沒有改變過，反而試過這些便不怕別人如何去看我，譬如稱呼我為三棲藝人。」

他很著緊歌手身份：「它是一個專業，我希望得到的稱呼是專業的Vocalist。對我來說，可以上紅館的歌手是能Carry不同的部分，不止是做到，而是有信心去做好。」

身兼兩職的Alfred既是牙醫也是歌手，「其實很奢侈的，有誰可以在上班時說夢想，而我能夠以夢想作為職業，我覺得是福氣來的。如果我只作單棲發展，可以賺錢會更好，因為兩邊也不夠專注。我所看的不止是收入，而是一些所信奉的價值觀。」

他續指：「兩份工作都給予我兩種不同的價值觀，牙科可以令我很簡單地幫助別人，在娛樂圈內我也會擔當幫助別人的角色，在《造星》上我也希望能幫助別人。」

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過來人看新一代

成為《全民造星IV》的導師之一，Alfred坦言：「新一代是難捉摸的，特別是女生。她們會想很多事情，但對男導師卻不會很容易表達得到。我希望能夠穩住她們的軍心，當她們在一些不明朗的方向時，我便可穩住她們的軍心。」

他謙稱自己也在學習如何成為一個導師，「這也是一個新身份，自問也有傾力演出，我Handle的是活生生的人的夢想，而非只是一個綜藝節目或真人騷。我希望盡我的能力去幫助她們。」

參加TVB選秀節目《超級巨聲》的Alfred很明白參賽者的心情，「看見她們也會勾起我做新人的時候。她們比我厲害很多，所接觸的事物也比我們多很多，眼界闊一點。」

不過，Alfred認為新一代欠缺溝通：「可能因這年代以電話溝通為主，面對面會有所缺乏，也不懂得面對。電話訊息比當面說更容易，有利有弊的。我覺得組員之間的溝通是不夠強的。」

跟如今的參賽者相比，Alfred自言欠缺了一些年輕的魄力：「但我有強大了的內心，她們很脆弱，很容易受到打擊，別人說一個意見去幫助她們卻會覺得別人說自己是廢。給予指引不等於說你是沒用，但需要時間去看清通，可能年紀較小，最小的組員只有16歲，不會預計她可怎樣，仍是稚嫩階段，也在學習如何做人。」

化妝：Khaki Yan（@khaki_yan）

髮型：Derek Li@Xenter（@dereklihair）

藝人管理：ALFRECORDS LIMITED（@alf_records）

場地：Gelat Antique（@galet_abtique）

記者：梁樂欣、陳淑霖