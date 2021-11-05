【One More Game】張進翹+梁祖堯合作MV　Manson新歌以賭局喻意成長錯落

▲ Manson的新歌《One More Game》MV已推出。（《One More Game》劇照）

去年曾參加ViuTV節目《全民造星III》的歌手張進翹（Manson）近日有新搞作，Manson推出第3首派台歌《One More Game》，MV更邀得梁祖堯合作，令他大感榮幸。

繼上一首派台歌《無可救藥的浪漫》後，Manson再次與周耀輝合作，而他也繼續擔當主創，包辦作曲、英文填詞及參與編曲。

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▲ （《One More Game》劇照）

首與梁祖堯拍MV

MV尚未推出前，Manson已在社交平台貼出預告海報，可見今次與梁祖堯在MV中的造型，頗有《盜海豪情 （Ocean’s Eleven）》風格，二人在酒吧中以啤牌對賭，氣氛緊張。網民評論海報：「好有電影感」、「唔知MV講咩故事呢？好似好有故事性咁」。

海報上梁祖堯留鬚、穿著西裝的造型，更吸引導演彭秀慧搞笑留言：「Oh my Godfather …」

Manson透露：「這首歌的起點雖然是個人經歷創作，但隨著創作延伸聯想，相信能引發很多人對成長的共鳴，這次能夠邀請到梁祖堯合作，是相當榮幸。」

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被問到如果要用一句話去形容梁祖堯，會是甚麼？Manson笑說：「溫暖的心，強壯的臂彎，敏感的靈魂。」

他續解釋：「其實由《全民造星III》到音樂劇《攣攣成人禮》，祖祖成為了我在表演上的一個模範和導師，工作或生活上遇到難題都會找他傾談，在『One More Game』正式錄完之前，我已經有給祖祖聽，那時他已對這首歌很有感覺，想不到今次更有機會邀請他參演MV。」

▲ （《One More Game》劇照）

Manson回憶指：「我認識的祖祖，是一個把自己推得很盡的人，很感謝他今次在舞台和電視拍攝百忙之間，抽空幫忙參與這個MV。當晚凌晨趕至拍攝現場，迅速進入狀態，把劇本上的簡單描述演活了，示範了一次祖祖式的『想做一件事，無論如何都會找方法把他做到，而且做得很好。』」

實際上，Manson與梁祖堯需要分開拍攝，並沒有很多真正的對手戲，但Manson表示即使在現場從旁觀察時也深深被梁祖堯感動到，吸取到很多養份，「我相信將來有『Another Game』的時候，會有更多的對戲機會。」

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以賭局作喻意

至於大家很關心的MV故事，則是緊扣歌曲主旨——借著「想和你再玩一舖遊戲」的童真願望，訴說面對離別聚散的不捨。

影像以賭局喻意成長中的錯落與遺憾，通過不同時間線的拼湊，以奇幻而溫情的風格，訴說親情的聚散無常。親人之間，有爭執的時刻，也有真摯動人的時刻。這些源自Manson個人成長的重要回憶，同時也是每個人都有共鳴的感慨。

當被問到MV中最有感觸的是哪一場，Manson笑稱：「穿越到未來見到自己老了，還是很『靚仔』，還有一個很可愛的孫兒那一場。好啦，開玩笑的，說的其實是在賭桌跟楊秀卓老師對賭的那一場。」

▲ （《One More Game》劇照）

他又謂：「當小朋友從後蓋著老人的眼睛，唱出『Homeland we hope to find』那一句，比喻當我們看不見的時候才最清醒，而當我們清醒才能找到自己的心之所屬。」

Manson稱這一場讓他反省：「有時會因為埋首工作，而對家人、朋友或需要自己的人造成了忽略，相信這也是很多人的課題——如何平衡生活中的選擇。希望透過這個首歌和MV，可以提醒大家擁抱自己所愛的人，擁抱自己。」

他相信，每個人聽歌、看MV時，感受都會不一樣，為之糾結的情感也有很多種。

除親人外，想重聚遊戲的對象，也可以是許久不見的朋友，或是分手多年的情人；但渴求相處、陪伴的，也可能是我們的內心小孩。而當中「信等得到」的伏筆，抒發出直面關係缺失的勇氣，同時也是一種美好期許，表示我們總能抱持著修復重來的願望。