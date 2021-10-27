【安心出行】11月1日起進入法院大樓必須使用安心出行　必須到法庭而沒有智能電話人士可獲豁免

▲ 由11月1日起，除屬指定類別的獲豁免人士除外，所有人士必須使用「安心出行」流動應用程式才會獲准進入法院大樓。（資料圖片）

政府今日（27日）宣布，由11月1日起，除屬指定類別的獲豁免人士除外，所有人士必須使用「安心出行」流動應用程式（程式）掃描場地的二維碼，才會獲准進入法院大樓。

為確保法院大樓內所有法庭使用者的公共衞生安全，司法機構呼籲所有法庭使用者（包括獲豁免人士）盡量使用程式，以更方便快捷地進入法院大樓。發言人又稱，由於查核沒有使用程式而須進入法院大樓人士的個人資料需時，該些法庭使用者應提早到達大樓，尤其於早上或午飯後的繁忙時段。法庭使用者在進入有關法院大樓處理法庭事務時，應依從司法機構人員的指示。

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在新安排下，12歲以下和65歲或以上的人士，以及使用程式有困難的殘疾人士，在進入法院大樓時可獲豁免使用程式。經過平衡公共衞生和確保市民可向法庭尋求公義的需要後，司法機構亦會豁免身上沒有智能電話但當天必須到有關法院大樓辦理法庭事務的人士使用程式。此類獲豁免人士分別為法庭程序的與訟雙方和他們的親屬、證人、法律執業者和在相關程序中有出庭發言權的人士，以及陪審員。

惟以上豁免人士必須在指定紀錄表格上登記其姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話，以及到訪法院大樓的日期和時間，並列明獲豁免的原因。他們亦須聲明所提供的資料正確、完整和真實，並向司法機構人員展示相關身分證明文件，以作核實。有關紀錄表格將上載司法機構網頁，並會於所有法院大樓提供。

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記者：黃穎津