林鄭月娥：仍確信加入政府可改變社會　重提任發展局局長5年獲讚「做到嘢」

▲ 行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥在一個港台電視節目上，重提自己過去曾任發展局局長，強調本身並非工程師、建築師或城市規劃師，但在任5年獲大家認同「做到嘢」。她認為，領導政策局的人「不需要樣樣都識」，但必須有熱情和動力。

林鄭月娥表示，作為局長這一類領導地位者，「不需要樣樣都識」，但必須廣結具有負責範疇知識的人，吸納他們的知識和經驗，做好工作、推廣和解說。她強調，現時無論領導哪一個決策局，必須有熱情和動力，同時要很想做好工作。

林鄭又表示，41年前離開校園前都是學運份子，當時要改變社會有兩條路可以選擇，其中一條路是選擇加入政府。她表示，自己當時認為只要有理念、想服務社會，並且有積極作為的作風，加入政府可以做到事。

她認為，經過41年來所行的路，自己仍覺得當日的理念是行得通，因此希望新一代年輕人都有此想法，以建設性的方法改變社會。

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