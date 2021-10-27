【強制檢測】6指明地方納強檢　包括5個不同時段巴士線及1間幼稚園【一文看清強制檢測地方】

▲ 6個指明地方被納入強制檢測公告。（曾耀輝攝）

政府今日（27日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方的受檢人士，在10月29日或之前接受新冠肺炎病毒核酸檢測。當中，因應1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，有5個指明地方被納入強制檢測公告。

另外，由於1間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

10月27日強制檢測公告詳情 (受檢人士須於10月29日或之前接受檢測。若在10月25日至10月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)



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A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案曾到訪的地方

1. 由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R巴士 -- 任何在10月19日上午9時至上午10時期間曾乘搭人士 2. 由東涌站巴士總站開出往愉景廣場巴士總站路線號碼DB01R巴士 -- 任何在10月19日下午1時30分至下午2時30分期間曾乘搭人士 3. 由碧濤軒28號開出往愉景北商場路線號碼4巴士 -- 任何在10月16日下午7時30分至下午8時30分期間曾乘搭人士 4. 由愉景廣場巴士總站開出往香港國際機場（新旅遊車總站）路線號碼DB02R巴士 -- 任何在10月14日上午9時至上午10時期間曾乘搭人士 5. 由香港國際機場（新旅遊車總站）開出往愉景廣場巴士總站路線號碼DB02R巴士 -- 任何在10月14日中午12時至下午1時期間曾乘搭人士

B. 其他（任何在10月14日至10月27日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士）

1. 救世軍田家炳幼稚園 -- 沙田乙明邨街15號地下

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記者：黃穎津