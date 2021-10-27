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【育兒心得】跳水皇后郭晶晶分享育兒經驗　時刻提醒自己是子女終生教師

社會 20:52 2021/10/27

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郭晶晶獲警隊委任為保護兒童計劃大使之一。（警務處提供）

警方今年1月至8月期間共接780宗虐待兒童個案，較去年同期上升近七成。資料顯示，疫情下學童無法回校上課，有家長因長時間在家照顧子女而情緒失控作出體罰，疫情期間青少年亦多了使用網上平台，有青少年因而誤交損友，被誘使發生性行為甚至遭到性侵犯。有見及此，警隊本月10日展開為期7星期的「童行‧同心」保兒童計劃，並委任中國前跳水皇后郭晶晶為保護兒童計劃大使之一。

自6歲起，郭晶晶便離開家人接受跳水訓練，甚少有機會與父母相處。而跳水訓練注重服從和紀律，這亦讓郭晶晶明白，父母應給予子女足夠的空間及選擇，讓他們決定自己的未來。

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育有3名子女的郭晶晶分享其育兒經驗與心得。她認為，親子教育最大的挑戰是要時刻提醒自己是子女的終生教師。郭晶晶又舉例，指她在教導子女做功課時，有時亦會失去耐性，但她會嘗試換位思考，從子女的角度看待事情，並提醒自己與其以成人的標準要求子女，倒不如調節期望、保持耐性，自然能處理情緒起伏。

被問及是否支持子女成為職業運動員，擁有輝煌戰績的郭晶晶則持開放態度，指若子女有意成為職業運動員，她會全力支持。如果他們希望在其他範疇中發展，例如學習音樂，她亦會同樣樂見其成。郭晶晶認為，最重要是子女對相關活動有興趣，能享受訓練所帶來的成功感，並從中明白凡事都要堅持才可成功。

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記者：黃穎津

 

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