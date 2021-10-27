【DSE】通識IES及中文口試提前成絕響教師紛感無奈　考評局指日常課堂仍能訓練中文說話能力

▲ 原本在2024年才被取代的末屆通識科，以及同年全面取消的中文科口試，已提前成絕響。（資料圖片）

考評局今日（27日）宣布因應疫情令學生學習受阻，取消2023年文憑試（DSE）通識科獨立專題探究（IES）及中文科口試（卷四），意味原本在2024年才被取代的末屆通識科，以及同年全面取消的中文科口試，已提前成絕響。因面授課堂受阻，多名科任教師均認為當局盡早公布取消是合理做法，但對此深感無奈。

多名教師質疑取消中文口試、保留英文口試理據 考評局：中文是大部分學生母語

資深中文科教師張珉聰直言，當局宣布取消對部分中文科教師是「鬆咗口氣」，因面授課受阻，許多學習活動已停頓，而教育局的面授課堂指引，亦不便於進行小組討論訓練，「依家打唔夠7成仲係返半日，課時好緊湊，聽聞得好少學校可以抽時間喺說話卷擺太多工夫，如果要考都有啲難應付」。

不過，張珉聰指「紙筆表現遜色、靠說話『救命』的學生都有些氣餒」，他對於只取消中文科口試、保留英文口試做法亦感到奇怪，認為中文科不被當局重視，他說：

現實社會係考試主導，你話重視聽說讀寫但唔俾考生喺考評展示能力，點解要再花時間做呢樣嘢呢？

李求恩紀念中學通識科科主任劉志鈞則指，經過上屆經驗，許多學校也未開始做IES，相信影響不大，惟考生難以學習收集數據、設定問卷等技巧，唯有在日常課堂多做批判思維訓練。

本身是中學副校長的資深通識科教師陳志華亦指，考生失去研究、發掘資料的機會，舉例如過去有學生親身到街市訪問檔主平日的「走鬼」經歷等，

訪問技巧係課本讀唔到嘅，街市會走鬼，都係要做訪問先知。

陳亦質疑當局只取消中文口試的理據，「是否代表外國語言先值得學？要睇多啲（中文）範文？」

2019年最後一屆中文科口試 通識科IES連續3年局部或全面取消

末屆文憑試中文科口試可追溯至爆疫前的2019年，其後2020及2021年中文及英文兩科口試均被取消，惟2022年及2023年均只取消中文口試；通識IES則先在今年局部取消，明年及後年均全面取消。

考評局回覆TOPick查詢時解釋，中文是大部分學生的母語，日常生活及課堂均能提供訓練說話能力的機會，取消口試可釋出課時，並讓教師與學生集中準備其他卷別的考試，尤其卷一閱讀卷的「指定考核篇章」需要較多課時作教學。

至於英文科口試獲保留的理據，局方指，該科校本評核（SBA）與口試均評估考生的口語表現，但「情境不同，互相補足」，而英文是大部分學生的第二語言，而說話能力是學習第二語言的重要部分，「學生需要多在學習時接觸相關的語境，以培養英語說話能力」，並指有關評核成績「對考生，以及大學或僱主等其他持分者，均甚具參考作用」。局方指上述兩個語文科口試安排均獲有關科目委員會支持。

考評局今向全港中學發通告，解釋鑑於新冠疫情嚴重影響自2020/21學年起兩個年度學校運作，學生學習進度受重大延誤，局方冀提供更大靈活性及騰出更多課時。

考評局公開考試委員會已於本月下旬會議審議並通過精簡上述兩科考試要求，安排只適用於該屆考生。通識IES所佔20%比重將分攤至卷一及卷二；中文口試所佔14%，則分配至卷一至三及校本評核。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅