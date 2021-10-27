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建制派參選立法會再傳新版本　田北辰轉戰新界西北

政治 22:46 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

立法會選舉提名期將於本周六開始，建制派料本周五起陸續公布名單

立法會選舉提名期本周六開始，建制派各大陣營料本周五才公布參選名單。消息透露，20席的地區直選布局，可能再次出現變動，當中實政圓桌田北辰或由新界西南轉戰新界西北，至於原本傳出參選新界西北的鄉事派沈豪傑，或需要轉戰其他界別。

至於民建聯參選名單，最新傳出的版本是包括：新界北劉國勳；新界西南陳恒鑌；新界西北周浩鼎；新界東北陳克勤；新界東南李世榮；九龍西鄭泳舜；九龍中李慧琼；九龍東柯創盛；港島西陳學鋒。選委會界別，包括林琳、招文亮、黃英豪、梁熙、張國鈞及葛珮帆；社福界朱麗玲；漁農界何俊賢。

新民黨方面，主席葉劉淑儀料繼續在港島參與直選，而另一位新人陳家佩轉戰選委會。此外，被稱為「蘭桂坊之父」的盛智文，亦向傳媒承認正考慮循選委會界別出選立法會。

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撰文 : 傅流螢

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