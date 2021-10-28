The LOHAS康城消閒玩樂x特色小店　一站式購物娛樂熱點

位於將軍澳港鐵康城站上蓋的大型商場「The LOHAS康城」，有齊4大多元化消閒玩樂設施，加上特設逾萬呎Pop-up專區「The LOHAS Collect」引入本地特色小店、IG人氣網店，帶來各式生活好物、手工美食及時尚服飾等，不斷為顧客帶來新驚喜。

「The LOHAS Collect」雲集超過20間限定店，店舖種類多之餘，每隔2至3個月就會轉新店，今期更有人氣手工美食進駐，最適合在商場Shopping行到攰時幫大家「叉叉電」！

404 Plant 純素貝果IG熱店



404 Plant最初由IG網店形式開始經營，深受網友歡迎，如今以限定店形式進駐The LOHAS康城。招牌是純素自家製貝果，款式有鹹有甜，素而不寡，其中404招牌漢堡以香脆的芝麻貝果夾着吉列大啡菇、菠蘿與椰菜，配上酸酸甜甜的自家製醬汁，一口咬下去滿足非常！

▲ 404招牌漢堡以香脆芝麻貝果加上特色配料，一啖咬下去層次感十足！

Deerlicious 勁吸Like的骰布丁燒



「呦呦鹿鳴布丁燒」是一間自家製布丁燒專門店，售賣不同口味的雞蛋布丁燒為主，包括椰青、雲呢嗱、伯爵茶、抹茶、焙茶等。布丁燒由香濃綿密的芝士蛋糕、嫩滑的雞蛋布丁與脆身的焦糖面組成，再配上多元化的口味，整體質感十分細滑。

▲ 招牌布丁燒由焦糖、雞蛋布丁和芝士蛋糕三層組成，造型可愛又好味。

CuteQDay 長身軟萌貓毛巾熱爆



CuteQDay搜羅日本各款以小動物圖案或造型為主題的家居生活用品及禮品，包括陶瓷碗碟、玻璃酒杯、餐具、毛巾、布藝、文具、擺設等，全部以「CuteQ哋」造型登場，例如人氣「Felissimo貓部」貓咪拉長身體毛巾由著名插畫師「霜田有沙」創作，背部、尾巴同肉球等圖案都造得非常逼真，超級可愛！

▲ 長身貓咪造型毛巾於雙手位置設有暗扣，方便掛於毛巾架上，萌爆又實用。

Dear Diary 讓生活充滿質感



本地設計品牌Dear Diary希望透過自家設計的服飾以及日常穿搭，向大眾推廣「Timeless-Fashion」概念，每件服飾單品都是100%純棉加上絲光針織，質感特別且耐穿百搭。

Maskology 聯乘品牌推限量款



Maskology推動本地原創設計感口罩，證明防疫亦可以很「潮」，旗下不同顏色及款式的口罩多不勝數，更經常與不同品牌合作推出限量款式，是日常配襯服飾的好選擇。

▲ Dear Diary絲光針織服飾質感獨特，加上Maskology大地色系口罩，配襯秋裝無難度。

4大娛樂消閒設施 拍拖放電好去處



除了驚喜不絕的Pop-up專區，特設4大娛樂設施的The LOHAS康城亦是拍拖及家庭玩樂的集中地。打頭陣的LOHAS Rink是全港最大型、佔地近1.7萬呎的室內環保溜冰場，為喜歡溜冰人士提供完善設施，包括多功能活動室、淋浴設施，以及冰上運動用品店。

▲ LOHAS Rink為喜歡溜冰人士提供完善設施及教學班。

佔地逾3.3萬呎的英皇戲院提供6間獨立影院共883個座位，配備最新SONY 4K Laser投影系統及杜比7.1音響，加上精心炮製餐飲美食如邪惡午餐肉、爆谷雞粒及單骨雞翼，以及Beyond Meat的「未來漢堡」及「未來熱狗」。

▲ 英皇戲院佔地逾3.3萬呎，是將軍澳區內最大戲院。

最適合「放電」的日本超人氣室內遊樂場「室內・冒險之島 DOCODOCO」，佔地5,000呎，設8⼤叢林主題的冒險區域，並結合最新數碼技術及實體遊樂設施，包括感測技術、投影技術、立體音響系統及即時動態捕捉的互動遊樂設施及冒險遊戲，勢必讓小大朋友樂而忘返。

▲ 小朋友可在應用光影及感測技術的呱呱池塘中，捕捉光影青蛙和蝴蝶！

提到玩樂，還有逾萬呎的NAMCO分店，設有超過100部公仔機及遊戲裝置，適合情侶及一家大細一起夾公仔，店內特設多款全新日本獨家機種，是拍拖消遣、共享天倫之樂的最佳地點。

▲ 全港最大NAMCO從日本引入多款新機種，設有超過100部公仔機及遊戲裝置。

(資料由客戶提供)