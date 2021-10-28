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【MIRROR成員】姜濤包到冚拍廣告未有晒Body　AK騷肌海報衝出香港登陸日本

娛樂 10:23 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

MIRROR 三子負責騷肌，姜濤則身穿秋冬裝登場。

MIRROR成員人氣高企，最近令一眾粉絲「心心眼」的又怎少得盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）所接拍品牌內褲廣告。繼3子的宣傳照後，昨晚（10月27日）7時該品牌於Facebook專頁發放10秒短片，當中出現的正正就是萬人迷姜濤。

最新影片推介：林秀怡專訪

姜濤未有騷肌

品牌宣布壓軸的神秘成員即將登場，並留言：「So I Say _ _ _，留言分享你期待的他！」片段中已出現姜濤的大半張臉。而Anson Lo、AK、Ian先後騷出腹肌，令粉絲大呼鼻血長流，不過姜濤就未有如三位兄弟般，只是身穿品牌的長袖服飾。

姜糖們的留言都盡顯興奮心情 : 「已準備好爆買姜濤同款」、「姜濤呀～天氣咁凍着返件衫就好」、「姜濤唔使除衫都係最吸睛」、「一個眼神都夠殺。大手出擊支持姜濤！支持CK！」。

他們已在Instagram轉載相關影片、相片兼標記姜濤，表示喜歡該輯廣告相兼且替姜濤有新代言而高興。

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AK廣告相登陸日本

同樣有份拍該品牌廣告的AK，其爆肌的型格廣告相就成功衝出香港。事關有身處日本的粉絲發現日本川崎Lazona CK新開張，當中正正有一大張AK的海報，粉絲寫道：「入去影相打返張卡 職員好好啊叫我行埋啲添 如果有齊12+4 會更加high ansonkong好靚仔全球港人支持你地」。

現時MIRROR成員的歌曲應援已經衝出香港，又即將是MIRROR成軍3周年的大日子，相信身在各地的鏡粉都大有機會打卡呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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