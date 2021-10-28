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【原來談戀愛是這麼一回事】《聲夢傳奇》姚焯菲出歌爭新人獎　僅17秒MV短片吸引粉絲睇100次

娛樂 11:04 2021/10/28

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「國民初戀」姚焯菲宣佈喜訊，推17秒短片預告首支單曲即將面世。

《聲夢傳奇》學員姚焯菲（Chantel）日前宣傳開設YouTube頻道，昨晚（10月27日）又有新動向公布。Chantel在其個人頻道上載了一段17秒長的影片，預告即將於明日推出第一首個人唱曲《原來談戀愛是這麼一回事》的MV，引頸以待的「小菲象」（姚焯菲粉絲）終於能夠欣賞到偶像的作品。

推出個人單曲，亦即是姚焯菲合資格爭明年各大小音樂頒獎禮的新人獎。

【聲夢傳奇】粉絲為炎明熹開網上頻道「明Gi台」　姚焯菲不甘示弱開個人Channel

《戀愛預告》是Chantel於《聲夢傳奇》的代表作。（instagram圖片）

【聲夢傳奇】檢閱五強學員現況　炎明熹推出單曲Chantel成廣告寵兒

Chantel出個人單曲

Chantel去年參加TVB的《聲夢傳奇》奪得亞軍而入行，樣貌聲線甜美的她憑著翻唱歌曲《戀愛預告》而人氣急升，更被封為「國民初戀」。

而在《聲夢傳奇》比賽中人氣與她不相上下的炎明熹，於上月推出首支個人單曲《真話的清高》，Chantel的粉絲一直都非常期盼，想知道她何時才會有個人作品面世。

同場加映：林秀怡專訪

Chantel露香肩

Chantel終於於日前宣布開設個人Youtube頻道後，昨晚在頻道上載了一段17秒的影片。

在片中，Chantel身穿露肩裝束浮在海中央，臉上畫著水滴妝容，預告即將推出首支個人單曲《原來談戀愛是這麼一回事》。

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【聲夢傳奇】姚焯菲首拍樓盤廣告　「國民初戀」Chantel成《聲夢》廣告王

簡介中並寫道：「從《戀愛預告》中，演繹小女生在踏入戀愛中羞澀但又甜蜜的感覺，充滿幻想和期待。到經歷了初戀各種階段後，原來談戀愛是這麼一回事。」MV即將於明日（10月29日）下午一點首播，並於翌日（10月30日）的零時於各大音樂平台上架。

《聲夢傳奇》的導師JW讚好帖文，而「小菲象」紛紛留言表示非常期待，更有粉絲指單是17秒MV預告片的背景音樂已聽了上100次。

撰文 : TOPick柴犬出動

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