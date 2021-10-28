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【疏忽照顧】爸爸只顧推BB車急過旺角馬路　懶理兒子墮後狂奔險象環生

育兒經 10:23 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名爸爸在旺角只顧推BB車過馬路，卻沒有理會身後的兒子。

馬路如虎口，家長帶小朋友外出要格外小心。日前有網民在社交媒體發布一段影片，一名爸爸在旺角只顧推BB車過馬路，卻沒有理會身後的兒子未能追上。兒子為了追趕爸爸，在馬路上狂奔，險象環生，令人看到一額汗。

該名網民本周二（26日）於facebook群組「全港違例抄牌提示區」發帖及上載影片，表示「痴X線老豆，見到個細路好慘」，並指「轉燈就大獲（鑊）」。從他分享的一段15秒影片可見，在旺角的馬路中，當時正值轉行人過路燈，一名男子推著嬰兒車，在巴士站位置衝向馬路，似乎想把握時間過馬路。

家庭台最新影片：

兒子馬路狂奔追趕爸爸

男子身後一段距離跟著一個年約3歲的男童，估計是他的兒子。男童見爸爸推著嬰兒車，一馬當先走過馬路，隨即快步跟著走，不過他當時與爸爸已相距甚遠，至少有4、5米距離。

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當時男子只顧推嬰兒車，未有理會男童安全，任由他在馬路中心狂奔，場面相當驚險。直至男子過完一邊馬路，才稍稍回頭望了一下男童的情況，見他能跟上就自顧自地繼續向前走。幸男童在轉燈前過完馬路，未有造成悲劇。

家庭台最新影片：

網民狠批︰點做人老豆

帖文一出，大批網民留言批評男子的行為非常危險，更不顧幼兒安全，留言「點做人老豆」、「不合格爸爸」、「旺角咁多車都搏」、「生仔真係要考牌」，有人揶揄他「個仔唔係親生？」、「可能佢好彩過好多次」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳

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