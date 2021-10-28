【新冠肺炎】今日新增2宗緬甸及比利時輸入個案　包括一名機組人員帶變種病毒

▲ 本港新冠肺炎疫情持續緩和。(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（28日）新增2宗輸入個案，至今本港個案累計12,338宗，包括12,337宗確診個案和一宗疑似個案。



新增個案均為輸入個案，其中一宗涉及變異病毒株的感染，另外一宗的變異病毒株檢測結果待定：

第12,342宗：57歲女子，無病徵，10月26日從緬甸經韓國乘搭航班KE607抵港，9月13日及10月10日在緬甸接種兩劑阿斯利康疫苗（Covishield）

第12,343宗：58歲男子，屬一名機組人員，無病徵，10月27日從比利時經航班ET3728抵港；6月8日及7月5日在塞爾維亞接種兩劑國藥疫苗（眾愛可維），檢出帶有L452R變種病毒

二人均於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心按「檢測待行」安排下採集的樣本檢測結果呈陽性。

世衞早前更新指引，建議可同時接種新冠及流感疫苗，惟昨晚政府專家開會後，決定本港維持相隔14天才接種。詳情即看【下一頁】

當局指已接獲科興下調接種疫苗年齡至3至17歲的申請，人員正在審核整理中，稍後會轉交委員會討論，目前未有定案。詳情即看【下一頁】

昨日（27日）新增5宗輸入個案，涉及兩男三女，全部由A組指明地區（高風險）抵港，至今本港個案累計12,336宗，包括12,335宗確診個案和一宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡