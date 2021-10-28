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【逆境求存】宮崎駿吉卜力美術館陷財赤瀕倒閉　LOEWE因龍貓允當白武士出手相救

休閒消費 12:04 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

三鷹之森吉卜力美術館滿載宮崎駿多年來動畫的心思，面臨財赤，幸得白武士出手相救！

疫情反覆，連帶日本人流最旺的美術館之一、由動畫大師宮崎駿策劃的「三鷹之森吉卜力美術館」，也因客量過少而面臨財政困難，更糟糕的是，連日常維修費用都未能負擔。早於今年七月，官方已於網絡發起資助募捐，原訂目標1,000萬日圓，短短一日累積所得的捐款已超過目標，雖可解一時燃眉之急，但仍需覓得大金主幫忙，才得逃過倒閉厄運！

年初，LOEWE與《龍貓》聯乘，其可愛有型世界觀贏得不少潮人心。（圖片：品牌提供）

長貧難顧？吉卜力並非只得三斤釘的難船，何況宮崎駿動畫世界旗下的角色更俘虜全球不少粉絲……日前「白武士」終於現身，他就是年初才跟《親貓》聯乘的國際超牌LOEWE，其LOEWE基金會對外宣布「將對吉卜力美術館進行為期三年的合作與資金贊助」，以助對方渡過難關。

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LOEWE坦言，有鑑於《龍貓》聯乘系列大受歡迎，一推出市面立即售罄，另外，Loewe與創意總監Jonathan Anderson多年致力於發揚世界即將消失、被取代的傳統手工藝，是次意識到面對吉卜力美術館所面對的壓力，及敬重他們強大的文化遺產與對工藝精神的貫徹，這次義氣資助可謂一舉兩得呢！

記者：黃鑑江

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