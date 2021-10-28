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【入廚新手】浸魷魚乾驚見「成支飲管」批呃秤　港女斥「無商不奸」引網民爆笑

食用安全 11:39 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

網民將魷魚軟骨誤當成飲管，指責檔口奸詐呃秤，鬧出笑話。

去買餸最怕遇上蠱惑檔主「呃秤」，不過有網民日前就「好人當賊辦」，將魷魚軟骨誤當成飲管，指責檔口奸詐呃秤，鬧出笑話。

港女於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，上傳了2張浸魷魚時的照片。一張可見魷魚中間有一條「長膠片」，另一張則見她拿著2條「長膠片」。

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她表示：

奸商為咗可以增加魷魚乾嘅重量，竟然係每一條嘅魷魚乾中間，加左一支飲管。真是無商不奸啊。

事件馬上引起網民爆笑及熱烈回覆，網民紛紛留下搞笑留言，表示「最衰都係你地用膠飲管，搞到魷魚吞咗膠飲管落肚啦！」；亦有人表示難以分析事主是真的無知還是為了搞笑出文。

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港女後來表示，自己真的不知道這些「飲管」其實是「魷魚骨」，看了網民的留言才知道。於是她將魷魚骨放進攪拌機搞爛，再與黃紅椒、洋蔥炒熟進食。

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同場加映：專家教分八爪魚、墨魚、魷魚

全記海鮮酒家老闆吳偉麟曾接受TOPick訪問，教大家如何分辨八爪魚、墨魚、魷魚。吳偉麟指這3種同屬軟體動物品種，不過外形就絕對不同。

最大體積是八爪魚，又名鱆魚，有8條觸鬚相當易認；墨魚又稱烏賊，肥肥矮矮，觸鬚多；魷魚外形像火箭，故又稱火箭魷，其較扁身，背部沒有硬殼。

味道而言，八爪魚肉較實，鮮味較輕；墨魚則嫩滑一點，鮮味重；魷魚帶腍身，鮮味一般，而且煮熟後魷魚會「縮小」，感情上沒有那麼抵食。

價錢方面，以墨魚最貴，約賣$120/斤，其次是魷魚，1斤約$90；最平便是八爪魚，約$30-$40/斤，較為大眾化。

責任編輯：羅嘉欣

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