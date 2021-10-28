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【無品老師】幼稚園男童不慎在尿兜大便　老師要求徒手撿起兼拍片取笑

教育 11:34 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

台灣一名幼稚園男童因在尿兜大便，被老師要求徒手撿起糞便。

即使小朋友已完成如廁訓練，也會偶爾有「意外」的時候，大人應保持耐性和從旁協助，以免孩子對上廁所產生抗拒。台灣一名幼稚園男童不慎在學校的尿兜大便，竟然遭老師要求徒手撿起糞便，並將過程拍下，其後影片被老師親友上載至IG公開嘲笑，行為惹網民炮轟。

幼稚園老師要求男童用手撿起糞便。（影片截圖）

要求男童撿大便並公開取笑

最近一名台灣網民在討論區「Dcard」發文，指當日在IG限時動態意外看到兩段影片，片中一名男童正徒手撿起大便，而另一段短片則顯示，男童不小心將手中的大便掉到地上，再被要求撿起。

    點擊圖片放大
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影片發布者指自己的妹妹任職幼稚園老師，由於男童不慎在學校的尿兜大便，認為「孩子需要負責」，所以要求他用手撿糞便。過程遭其妹妹拍下，之後更被發布者上載至IG公開並標籤上：

笑死我，自己大便自己撿！

最新影片：任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

網民怒轟虐童

網民怒斥指即使孩子做錯事，作為老師也不能要求他徒手撿大便，認為這會對小朋友造成心理創傷，

這樣算虐童嗎？真的完全看不下去！

帖文一出，引來網民炮轟幼稚園老師及其家人的行為，紛紛留言表示應公開老師身份，並向當局舉報事件。「到底這種人憑什麼當老師」、「這麼沒品」、「不曉得孩子父母到底知不知道這事」。點擊查看其他網民留言：

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責任編輯：王明芳

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