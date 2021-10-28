【關注乳癌】乳癌一年內可由初期演變至4期　金燕玲曾患子宮癌再戰勝乳癌

▲ 乳癌是本港女性頭號癌症。

本月是國際乳癌關注月，繼日前李樂詩透露確診初期乳癌，需做手術切除雙乳，其實不少名人明星都曾患上乳癌，包括在《愛回家之開心速遞》中飾演「大小姐」的林淑敏（Mandy）、曾4度奪得香港電影金像獎最佳女配角的金燕玲，以及名嘴蘇施黃也不倖免，其中金燕玲更曾一度在兩年間先後確診子宮癌及乳癌，提起患病經歷時甚至語帶哽咽。

乳癌是本港女性頭號癌症。據2019年本港癌症數據，女性癌症新增個案為17,397 宗，其中27.4%為乳腺癌。比較過去10年累積升幅，女性乳腺癌增幅達62%。

患上乳癌的高危因素眾多，個人因素如壓力過大、家族乳癌史、癡肥、食太多肉及乳類製品等，都可增加罹癌風險，而其他因素則包括在35歲以後首次生育，以及從未生育和餵哺母乳。

66歲的金燕玲今年3月開設個人YouTube頻道「金燕玲 隨心。隨興 Elaine Jin」，講述兩年抗癌經歷。她曾在19年新年時不幸確診子宮癌，須接受手術及6次化療。事隔兩年又再度確診乳癌第一期B。

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提起患上乳癌經歷，醫生當時向金燕玲表示情況樂觀，腫瘤不大，而且由於癌症屬早期，故不需切除胸部。但就要在開刀時邊切邊化驗，才可檢驗擴散程度，並需接受電療。在檢查後，金燕玲發現她的兩粒淋巴未受癌細胞感染，所以住院兩天便可出院。而講到患癌情況，金燕玲度哽咽：

心情是很驚，我不是難受，但經歷真的很驚，因為胸對女人來說是幾重要。

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12個乳房病變情形

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；而當有症狀時，大多已發展到第3至4期。

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香港乳癌基金會創會人張淑儀曾受訪表示，有研究指出，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

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責任編輯：羅嘉欣