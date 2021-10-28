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【好丈夫】黃芷晴不信父親跟關寶慧緋聞　黃日華未忘情每月仍拜祭亡妻

娛樂 11:27 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

黃日華是娛圈好丈夫。

黃日華早前度過60歲生日，當時跟不少圈中好友慶祝，包括李司棋、宣萱、王浩信、胡定欣等，但因華哥跟前TVB藝人關寶慧半個月一共約了兩次，因而傳出緋聞。

黃日華女兒黃芷晴（Adrian )昨日出席口罩品牌活動，被問到父親緋聞，芷晴表示只覺搞笑，不會相信是真。

黃芷晴為父親慶祝60歲生日。（取自facebook）

【重新振作】黃日華愛上行山煙量減半　乖女黃芷晴贈波鞋獎勵爸爸

不用鼓勵父親拍拖

她解釋父親每次飯局都有其他人在場，亦很開心他有不少朋友陪伴，更形容黃日華是宅男，有人陪他就不用那麼悶。」

黃芷晴也沒有特別問父親的緋聞，一來不相信，二人知道他仍很掛念媽媽。芷晴又透露父女日前才剛剛去拜祭完母親，又指父親仍然堅持每月去拜祭亡妻，而黃日華對自己的緋聞也是得啖笑，更不需要趁拜祭向亡妻報告。

同場加映：林秀怡訪問

芷晴笑道不用鼓勵父親尋找第二春，因她不如緊張自己，希望自己有拖拍先。

黃日華在1988年便跟女友梁潔華結婚，婚後兩年誕下女兒梁芷晴，可是13年梁潔華患上白血病（血癌），接受多次化療以及骨髓移植手術，去年5月底，終因器官衰竭身亡，終年59歲。

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華哥曾表示痛失愛妻後，人生失去目標和寄托，更試過把自己困在家中廁所一星期，完全不想見任何人。

後來他想起對亡妻許下的承諾，好好照顧女兒與外母，最後更戒掉多年來的吸煙惡習，重新振作。

女兒黃芷晴特意安排父女參加香薰蠟燭造型班，為爸爸帶來新的精神寄托。

撰文 : TOPick柴犬出動

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