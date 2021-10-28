【疫苗接種】許樹昌相信當局會盡快推行打第三針　有機會每年接種疫苗

▲ 新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌。 （陳靜儀攝）

衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨開會，會後建議高危群組，包括免疫力系統失調、60歲以上長者、前綫醫護等，可優先接種第3針；而已接種科興人士，則可考慮轉打復必泰。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，多國面對Delta變種病毒傳播，均正安排接種第三針，相信本港當局亦會盡快推行，而日後亦有機會需要每年接種疫苗。

許樹昌今早（28日）接受電台訪問時，建議如市民接種了兩針科興疫苗，第三針可考慮轉打復必泰，因有不少溝針的數據據示，如果由滅活疫苗平台轉到核酸平台，抗體水平更加高。他解釋指，打了兩針科興疫苗後約6至8個月，大部分人的抗體跌到很低，相反接種復必泰疫苗則有約16%的人士，於半年後抗體跌得比較低。

至於通關後會否因為3針都是科興是有所影響，他說目前有好多地方都承認科興疫苗，認為即使市民接種3針科興都沒有問題，不過委員會提供有關數據，建議已打兩針科興者，在第三針時可考慮轉打復必泰，其目的是為了疫苗的效果可以更持久，惟強調可以讓市民自行選擇。

疫苗貨源方面，許樹昌表示不需擔心，因政府在採購方面有與疫苗廠商接觸，相信不會只單靠現時的儲貨，而會再有採購。他又認為衞生署會盡快推行接種第三針的安排，至於是否需要增加疫苗接種中心，相信當局會再作考慮。

至於會否因而放寬社交距離措施，他說現時仍是言之尚早，而會上亦未有討論，因現時80歲以上長者的接種率不足15%，70至79歲的接種率亦只剛達4成，故應盡快推高接種率。

他說，世界上多個國家面對Delta變種病毒傳播，都正安排接種第三針，其中以色列更正準備接種第四針，日後更有機會每年接種疫苗。

下年如果有第二代的疫苗是特別針對Delta變種病毒，希望它的效果都可以更加好，屆時或可以延長再接種時間。

許樹昌又指，委員會仍未討論再下降接種疫苗年齡，另衞生署正要求科興提供更多數據，查詢復必泰會否建議將接種年齡降至5歲，當有足夠資料是就會再開會討論。他說，外地已有同類安排，相信本港討論不需花太長時間。

另外，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，由於部分低免疫力人士打首兩針後沒有抗體反應，故需打三針才算完成首階段接種疫苗。他又引述美國一項研究指免疫力低的人士應該打第四針，惟本港現階段暫毋須討論。他又指，雖然委員會建議已打兩針科興疫苗者在第三針時轉打復必泰疫苗，但指市民如果擔心復必泰副作用較強，又計劃主要留在香港，科興疫苗仍可預防重症。



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責任編輯：郭詩詩