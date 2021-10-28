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【星空下的仁醫】吳嘉儀演苦命母為患病囡囡情緒激動　童星林靖文再展強勁喊功

娛樂 12:30 2021/10/28

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吳嘉儀、童星林靖文於《星空下的仁醫》演出感動人心。

TVB台慶劇《星空下的仁醫》由不同病童個案貫穿劇情，昨晚（10月27日）播出的《星空下的仁醫》內，就講到劉依莉（吳嘉儀飾）與女兒琳琳（林靖文飾）的故事。

小朋友琳琳患病臥床固然令人感痛心，而這個故事看得令人「肉緊」的是病童媽媽擔心失去資助，甚為反映社會實況。

吳嘉儀心情跌至谷底

劇中，身為媽媽的劉依莉準備飯盒、衣物前往醫院探望女兒琳琳，其間許甘楓醫生（鄭嘉穎 飾）、文柏熙醫生（羅子溢 飾）前來告知琳琳的檢查結果，提到腎臟中有腎血管平滑肌脂肪瘤而引致血尿。

依莉馬上向兩位醫生詢問腫瘤的大小，當得知是大概2.5厘米後，她當下發呆、不知所措，再話「點解個瘤唔可以再大啲呀？」

依莉感到絕望，皆因病人需要每個月自費兩萬元醫藥費，除非腎臟的腫瘤大於3厘米，就可以獲得政府資助。患病的琳琳就在旁安慰媽媽，「媽咪，唔好喊啦，個腫瘤會大」。

琳琳生性、二人母女情深，看得劇迷們大呼感人：「睇到眼淚直流，好感動，其實有啲小朋友而家真係好生性」、「最慘係 窮到 竟然要期望個瘤會大」、「吳嘉儀終於有發揮嘅角色，同埋同個女嘅對話.....真係揪心掏肺」、「呢齣戲啲小演員好堅揪」。

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阿七為演藝學院優異生

吳嘉儀（阿七）的演出感動觀眾、演繹到位，也有網民指一向喜歡她的用心演出。她曾於《好日子》演「少女陳煒」有連場喊戲，她堅持不滴眼藥水，依靠回憶以前的拍拖傷心事而令自己哭出來。

而阿七於2011年成功考入香港演藝學院（主修表演），並以優異成績奪得校內「成龍慈善基金獎學金」及「鍾景輝萬寶龍藝術獎學金」。

她於2015年修畢香港演藝學院戲劇藝術學士後，便參加TVB第28期藝員訓練班，曾於《愛·回家之八時入席》飾演王嘉莉一角。

她近年愈來愈多演出機會，又被指與《東張西望》女神李旻芳「撞樣」，二人更曾經在劇集中飾演兩姊姊，又不時拍「姊妹照」呢！

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林靖文喊功了得

至於童星林靖文參演過不少TVB劇集，她已不是第一次有令人難忘的演出。

林靖文當年在試鏡《不懂撒嬌的女人》童年版Cherry時，在工作人員要求下展示爆喊能力，最後順利得到演出機會。

在上年播出的《法證先鋒IV》當中，林靖文演大妹高善童年版，劇情邁到她哀求回家找哥哥，獲不少觀眾讚賞：「被拐的小朋友喊得很自然」、「呢一集真係好感人」、「2個小妹妹做得好」。

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最新影片推介：林秀怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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