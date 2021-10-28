【青年心城】林正峰與緋聞女友游嘉欣嬉水　「電燈膽」施焯日拍床戲中「頭獎」

▲ 林正峰與緋聞女友游嘉欣嬉水，「電燈膽」施焯日拍床戲中「頭獎」。

TVB劇《青年心城之撐起青春》將於本周日（10月31日）播出第4集，這集《青年心城之撐起青春》亮點首推阿欣（游嘉欣飾）、阿峰（林正峰飾）及賢仔（施焯日飾）三人的「碌柚葉清洗衰運」戲份，畫面靚之餘亦滲透著濃厚青春氣息，齋睇都覺得自己後生好多年。

《青年心城之撐起青春》每集雖只有半小時，但每集都有討論點，在第4集劇情先是阿欣為幫賢仔谷Like夜探鬼屋遇險，阿峰最後關頭趕到救駕，整段情節恐怖緊張，亦十分過癮。

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副導Cam Man齊遭殃

阿欣、阿峰及賢仔為慶祝「逃出生天」，堅叔為三人安排「碌柚葉清洗衰運」儀式。

他們穿上泳衣在天台的吹氣水池中玩直播，期間不忘你潑我、我潑你，水花四濺；配以背景中的燦爛陽光，以及劇集主題背景音樂，絕對賞心悅目。

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▲ （劇照）

雨後陽光下玩水

事後3人透露當日拍攝順利，雖然中途下雨一度要停拍，卻因而遇上「雨後陽光」，令拍出來效果更好。

談到拍攝趣事，游嘉欣、林正峰及施焯日（Arthur）齊笑謂：「嗰日我哋係咁玩水槍，連副導同cam man都畀我哋射水槍玩到濕晒。」

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峰日合作無間

另一重點場口，則落在林正峰與施焯日的「床戲」。劇中飾演情敵的二人突然大被同床、十指緊扣，賢仔更一度將頭枕在阿峰膊頭；不過阿峰似乎唔多受落，更露出厭惡樣。

其實正峰與焯日合作無間，除《#後生仔傾吓偈》外，二人還在J2全新綜藝節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》齊齊擔任主持，私底下感情要好。

▲ （劇照）

不過該場戲拍攝期間發生小意外，事緣Arthur要躲在被竇中等待正峰轉身，但混亂間正峰卻一腳踢在Arthur頭上。

Arthur「慘慘豬」硬食頭獎；正峰則透露拍攝時最大難度是要一直忍笑：「因為未試過同佢哄到咁埋，所以一直好想笑。」