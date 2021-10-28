【加強檢測】政府未來一個月加密高危群組至三天一檢　涉檢疫酒店凍房等員工

▲ 港府未來一個月加密高危群組每三天一檢測，涉檢疫酒店凍房貨櫃碼頭等員工。（經濟日報資料圖片）

政府今日(28日)宣布，高風險、高暴露群組人員須接受更加頻密的定期病毒檢測，除早前已開始3天一檢的機場特定群組人員外，北大嶼山醫院香港感染控制中心處理新冠肺炎個案的醫護亦須接受3天一檢，其他高風險、高暴露群組人員會陸續獲安排接受加密檢測。

政府將陸續安排各類暴露於病毒風險較高的工作人員，接受更加頻密的定期病毒檢測，有關安排適用於所有全職及兼職的相關行業員工；已接種新冠疫苗者須每3天進行一次核酸檢測，個別因健康原因，暫時不宜接種的未完成接種者則須每天檢測。

機場特定群組人員由上周三(20日)起，由原來每7天進行一次核酸檢測，改為須3天一檢，北大嶼山醫院香港感染控制中心處理感染個案的醫護人員昨日起亦須每三天進行一次核酸檢測；須留意該兩群組人員全部均已完成接種新冠疫苗。

至於其他屬於高風險、高暴露群組的工作人員，加密檢測頻次至最少每3天一次，加強檢測安排預期會在未來一個月內陸續實施。包括指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員、凍房工作人員、特定的貨櫃碼頭及船務工作人員，以及社區檢測中心的工作人員等。

港府指，為應對新冠肺炎最新疫情及變異病毒株，高風險、高暴露群組人員須接受更加頻密的定期病毒檢測，作為更加嚴格的防控措施，以配合積極「清零」的防疫策略；而加強檢測讓這些在工作期間無可避免地暴露於較高感染風險的人員下班後可安心返回社區，在日常生活中為家人和朋友提供保障。

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責任編輯：陳正怡