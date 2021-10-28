「巴斯光年」個人電影《光年正傳》首條預告登場 「美國隊長」基斯伊雲斯獻聲配音 娛樂 11:40 2021/10/28 分享： 熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗 ▲ 《Lightyear》 迪士尼與彼思動畫的《反斗奇兵》（Toy Story）系列經典角色「巴斯光年」個人電影《光年正傳》（Lightyear），將於明年推出，首條預告片在昨日（10月27日）曝光。 最新影片推介：林秀怡專訪 故事以巴斯光年為藍本的太空探險故事，並由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）獻聲配音。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰 周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰 19:08 2021/10/26 【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰 周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰 【黑白魔后】迪士尼新片入場前8大備忘 金像影后愛瑪史東靚衫花生騷【有片】 11:52 2021/05/11 【黑白魔后】迪士尼新片入場前8大備忘 金像影后愛瑪史東靚衫花生騷【有片】 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰 周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰 19:08 2021/10/26 【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰 周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰 【黑白魔后】迪士尼新片入場前8大備忘 金像影后愛瑪史東靚衫花生騷【有片】 11:52 2021/05/11 【黑白魔后】迪士尼新片入場前8大備忘 金像影后愛瑪史東靚衫花生騷【有片】 荷里活 電影 Disney