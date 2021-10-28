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「巴斯光年」個人電影《光年正傳》首條預告登場　「美國隊長」基斯伊雲斯獻聲配音

娛樂 11:40 2021/10/28

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《Lightyear》

迪士尼與彼思動畫的《反斗奇兵》（Toy Story）系列經典角色「巴斯光年」個人電影《光年正傳》（Lightyear），將於明年推出，首條預告片在昨日（10月27日）曝光。

最新影片推介：林秀怡專訪

故事以巴斯光年為藍本的太空探險故事，並由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）獻聲配音。

撰文 : TOPick柴犬出動

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