「巴斯光年」個人電影《光年正傳》首條預告登場　「美國隊長」基斯伊雲斯獻聲配音

▲ 《Lightyear》

迪士尼與彼思動畫的《反斗奇兵》（Toy Story）系列經典角色「巴斯光年」個人電影《光年正傳》（Lightyear），將於明年推出，首條預告片在昨日（10月27日）曝光。

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故事以巴斯光年為藍本的太空探險故事，並由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）獻聲配音。