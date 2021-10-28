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【靚太安樂窩】梳化櫈成貓咪「用武之地」　港男淘3M皮革貼4步神還原皮製家俱

休閒消費 17:00 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

港男表示因為買不到合適的梳化櫈，所以在淘寶購買皮革貼進行翻新，實行「死馬當活馬醫」。

相信作為貓奴都深深明白，貓主子最喜歡抓梳化這類毛茸茸家具，而破壞力亦相當驚人。有暖男貓奴眼見家中梳化櫈被貓主子當成「貓抓板」，其中一角更被抓破。於是在淘寶花30元(約36.4港元）購入翻新材料，用大概20分鐘便「神還原」梳化櫈。

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暖男貓奴吳先生接受TOPick訪問時表示如果想和貓咪和平共處一個空間，就要懂得令主子開心和做好全盤寵物住宅設計規劃。

對呢幾隻野4、5年啦，要寵幸主子除咗買啲貓玩具之外，連張沙發櫈都要奉獻埋。咁咪盡量諗下有寵物又用到靚傢俬嘅方法。係淘寶買D香港賣得好貴嘅嘢家品，佢咬爛都唔心痛。

問及如何進行梳化櫈翻新工作，佢分享指整個過程大約20分鐘，十分簡單，笑指情況如「美勞堂剪貼工作」。

翻新材料係一塊皮革貼，背面有3M膠，度好size用cutter裁好大小。再慢慢貼落梳化，前後用左20分鐘左右。

點擊大圖了解翻新工作：

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吳先生：買唔到啱既梳化仔，咪死馬當活馬醫

皮革貼連運費約50港元，大概一星期到港。TOPick到淘寶網了解，發現皮革貼有多色可選，更設有不同尺寸、用途、紋理及質地等，售價最便宜2.6元就有交易（約3.1港元）。吳先生更大讚皮革貼高質，更表示對淘寶購物大有心得「揀淘寶中高價貨，人地一望就唔會知係淘寶既野」。

資料提供:白虎家動物救援服務

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責任編輯：張懿慧

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