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【防疫限制】新西蘭下月中起放寬隔離要求　已完成接種疫苗旅客隔離期縮短至7日

社會 11:51 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

新西蘭下月中起放寬隔離要求，已完成接種疫苗旅客隔離期縮短至7日。

繼澳洲後，新西蘭宣布逐步放寬邊境防疫限制措施，由下月14日起，已經完成接種疫苗的旅客，在指定檢疫酒店的隔離期會由現時14日縮短至7日，期間須進行3次檢測，若全數呈陰性，可以返回家中再自我隔離3日。當局正計劃明年首季進入第二階段放寬，容許所有已接種疫苗的旅客進行家居檢疫。

綜合外電報導，新西蘭新冠疫情響應部長Chris Hipkins 今日（28日）表示，隨著大多數入境者已經接種疫苗，當局將逐步放寬邊境檢疫要求，已經完成接種疫苗的旅客，在指定檢疫酒店的隔離期會由現時14日縮短至7日，以便滯留在國外的國民更容易回國。至於一些來自低風險太平洋島國的入境者可以直接在家隔離。

新西蘭新冠疫情響應部長Chris Hipkins。(外電圖片)

到目前為止，新西蘭72%國民已接種新冠疫苗，他預計，一旦超過90%的12歲及以上的國民已打齊2針疫苗，將可進一步放寬邊境，他補充，在明年第一季度開始，大部分新西蘭人和持有有效簽證的人士將能夠在家隔離。

新西蘭自去年3月起實施嚴格的入境限制，是全球首批實施封關的地區之一。

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記者：陳麗娜

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