【生命鬥士】信信換肝近9月即將開胃造口　媽媽忐忑︰希望今次是最後一次手術

▲ 信信換肝近9個月，於星期五（29日）做開胃造口手術。

本港25周早產男嬰「信信」出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，可幸在今年2月進行器官移植手術，至今近9個月，現時1歲半的信信仍留院中。醫生安排明天（29日）為信信進行開胃造口手術，媽媽感到忐忑不安，憂心兒子再次做手術捱刀。

即將進行開胃造口手術

信信換肝至今相隔快9個月，媽媽昨日（27日）於facebook專頁「救救小心 – 肝」交代信信的最新情況，表示星期五將要進行開胃造口手術。

早前醫生曾提及可考慮為信信開胃造口，處理方面較用鼻胃喉好，始終考慮到1歲多信信，整體發展因健康及住院限制而減慢，開胃造口可方便出院。可是，父母一直擔心兒子要全身麻醉捱刀進行手術，希望信信可自行進食。

▲ 信信即將要進行開胃造口手術。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

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近日終於決定要開胃造口手術，媽媽指出昨日姑娘突然幫她約見醫生，有少少不安感。之前一直都未定落有關開胃造口的決定，經醫生商量過後，本來暫定11月初進行，現時再推前手術日子，決定星期五，比預期提早一個星期。媽媽對此有突如其來的心跳，坦言是忐忑及驚的心跳感。

媽媽真係好突然，聽完醫生講解後，我心情直到現在都未能平復到，害怕闖關同手術期間等待佢出來嘅感覺……媽媽嘅心臟快受不了，希望今次既手術係最後嘅一次。

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盼望盡早出院回家

媽媽曾提及明白出院對豬仔（信信暱稱）的發展總比在醫院好，因為屋企有家人陪伴，以及有家姐陪伴信信一齊玩、一齊成長。完成開胃造口手術之後，相信信信快可出院回家去。

媽媽希望你快快好起來，跟媽媽回家，回家才是你要去的地方，加油小寶！我們會陪你走到最後。

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責任編輯︰顏紫燕