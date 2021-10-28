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【思家大戰】王敏德唔記得女兒中文名　二女王曼喜跟未婚妻晒恩愛

娛樂 11:59 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（左起）王敏德、王太馬詩慧、二人大女王曼喜、二女王麗嘉、及曼喜未婚妻Elaine

由李思捷主持及監製的遊戲節目《思家大戰》，本周日萬聖節（31日）第九集參與嘉賓有由王敏德、王太馬詩慧、二人大女王曼喜、二女王麗嘉、及曼喜未婚妻Elaine組成的「No Wong Answer」隊；以及由河國榮、易宇航、何慈茵、古天祥及結他手Ronio組成的「香講隊」。

搞笑的是，不但「香講隊」成員廣東話有待改善，連王敏德的廣東話亦是有限公司。因語言限制鬧出不少笑話的王敏德，連介紹大女王曼喜時亦出現困難。
他搞笑問大女：「你叫王咩話？王麗嘉？」隨即笑爆全場，主持思捷亦忍不住反問：「又話好愛個女！」

「香講隊」好鍾意香港人這個身份。

王敏德雖然唔Talk得，但卻相當睇得；顏值高兼手瓜起𦟌，經常暖男上身向靚太太送抱。而明年與曼喜拉埋天窗的Elaine，與王氏亦打成一片，玩遊戲時多番擁作一團，足證五人感情甚為好。

是集思捷不再唱歌，但卻「多聲道」上身，不但大晒十分普通的普通話與「香講隊」交談，又向古天祥學習西班牙文！

王敏德成日向太太送抱，甜蜜到暈。

是集問題亦相當絕核，最突出為「去公廁屙完屎發現冇廁紙」的情景題，「香講隊」回答該題時發揮無限同理心及創意，每個答案均讓人拍案叫絕。

而曼喜回答「外國觀眾認識嘅香港演員」時，竟忘記梁朝偉名字，看來與爸爸一樣記性不佳。

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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