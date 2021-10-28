【毅行者】許樹昌指本地無爆發如已接種疫苗　舉辦毅行者風險很低

▲ 許樹昌指本地無爆發如已接種疫苗，舉辦毅行者風險很低。（經濟日報資料圖片）

樂施會原訂下月舉行的毅行者活動，惟大會昨日(27日)指獲政府書面通知，「豁免羣組聚集」申請不獲批准，活動未能以連續3天的實體形式舉行；樂施會積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓樂施毅行者以全新模式呈現，現正待相關部門許可證審批。詳情請見【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時本港無本地爆發，只要參加者都已接種疫苗，舉辦毅行者的風險很低。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，從醫學角度而言，毅行者與香港馬拉松並無大分別，均屬風險好低，現時本港基本「清零」持續一段時間，部分在香港內部的活動可以合乎條件下復常，政府拒絕舉辦是行政決定或有其他考慮，自己不會估計，要由政府解答市民的疑問。

他解釋，即使毅行者活動時間長、路綫未能完全與公眾隔絕，仍可採取賽後增加強制檢測等方式，提升安全系數，包括賽前賽後進行檢測，雖涉及4,000至5,000人，但相信並無困難，工作人員及參與人士亦願意多做檢測，令政府對活動安心。

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責任編輯：陳正怡