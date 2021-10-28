【個人私隱】私隱專員公署接獲14宗投訴　涉食肆無妥善處理顧客登記資料

▲ 私隱專員公署接獲14宗投訴，指有食肆沒有妥善處理顧客登記資料。（資料圖片）

因應本港新冠疫情，港府根據《預防及控制 疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第 599F 章）施加規定，食肆負責人須確保顧客在進入食肆前利用手提電話流動應用程式「安心出行」掃瞄場所二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪食肆的日期及時間，並保留書面或電子記錄31天。

有關措施在今年2月18日實施後，私隱專員公署接獲14宗投訴，指有食肆沒有妥善處理顧客登記資料，個人資料私隱專員鍾麗玲對有關投訴展開調查。

私隱專員發現涉事14間食肆為顧客登記資料所訂的資料保留期間不超過31天，即食肆根據該進入食肆規定所訂的保留期間保存個人 資料，不會超過達致原來目的實際所需時間，做法符合《 私隱條例 》保障資料第2(2)原則，值得讚許。

不過，當中有11間食肆使用共用的登記表格或登記簿、1間食肆沒有保持表格收集箱時刻蓋好，以及1間食肆使用尚未剪開的共用表格。

11間食肆使用共用的登記表格或登記簿：

金鐘太古廣場的 Triple O’s

旺角朗晴坊的傷心酸辣粉

愉景灣愉景廣場的 Zaks

銅鑼灣 The L. Square 的 The Grill Room

荃灣曹公坊的巷仔冰室

大坑銅鑼灣道的 Bond

屯門良景邨商 場的嘉年華海鮮酒家

沙田置富第一城商場的 American Seafood & Grill

油麻地彌敦道的台食館

北角錦屏街的青藏牛肉麵

上水新康街的明記腸粉

1間食肆沒有設置表格收集箱：

葵芳葵義路的譚仔雲南米線

1間食肆沒有保持表格收集箱時刻蓋好：

太古城中心的翰騰閣

1間食肆使用尚未剪開的共用表格：

大角咀大全街的牛極

以上情況均顯示該些食肆對登記的個人資料所採取的保安措施不足，以致有關資料可被未獲准許的或意外的查閲或使用，違反《私隱條例》保障資料第 4(1)原則的規定。涉事的14間食肆其後已採取相應的補救措施，惟考慮到防範於未然，私隱專員決定向所有涉事食肆發出執行通知，要求涉事食肆採取適當及切實可行的措施，保障顧客的登記資料，並指明涉事食肆須採取的步驟防止違反再發生。

私隱專員鍾麗玲提醒市民，為保障個人資料，市民應注意向不同食肆提供 個人資料所帶來的私隱風險。尤其是習慣經常到食肆堂食的市民，如選擇以登記資料代替使用「安心出行」流動應用程式，便可能需要每天向不同的食肆提供個人資料，其中涉及的私隱風險，相對將出行記錄保存於自己流動電話的 「安心出行」應用程式中，實在較大。

私隱專員公署提醒及建議全港所有食肆：

不論食肆的業務規模、營業模式及資源多寡，在收集、持有、處理和使用 個人資料方面都有責任遵守《私隱條例》的規定



除了在資料處理流程方面加入保障私隱的考慮，食肆亦須為店員提供適當培訓及指引



食肆須採取措施，清晰指示店員登記個人資料的流程和目的，並確保店員具有良好的操守，避免因人為疏忽或錯誤而影響收集和處理個人資料的流程



因應有關防疫措施，食肆需要提高員工的保障個人資料私隱意識

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責任編輯：郭詩詩