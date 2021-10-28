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【Capítulo】梁詠琪化身作家遊香港　Gigi坐小輪勾成長回憶

娛樂 12:19 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

梁詠琪為MV在小輪取景。

Gigi梁詠琪本周推出最新專輯《Capítulo》，以音樂建構時間長廊，來到一個盛載我們回憶和情感的時空，用熟悉的歌曲探索埋藏在心底的感人情節。

Gigi稱「Capítulo」譯作章節，承接上一張專輯《PRELUDIO》（譯作序章），帶大家翻開人生不同片段。

Gigi親自挑選今次專輯的歌曲，她說：「今次挑選了成長過程中很有感覺的歌曲，有一種心跳的感覺，每首歌在我的回憶中都有深刻的印象，希望藉此帶大家回到人生不同的時光。」

Gigi化身作家走訪不同地方，選取了不同香港特色地方拍攝。

拍攝當日，Gigi化身作家走訪不同地方，選取了不同香港特色地方拍攝，有充滿藝術氣息的書房，有渡海小輪，以及維港夜景等等，不論音樂、影像都能引起樂迷共鳴。

Gigi亦分享自己喜歡乘坐渡海小輪，她說：「我喜歡這種慢慢來的感覺，這種穩定向前的感覺也代表了我的心態。我亦會與家人一起乘搭小輪，像去旅行一樣很開心，只要聚在一起齊齊看風景已經很足夠，我喜歡這份情懷。」

今次挑選了成長過程中很有感覺的歌曲。

《Capítulo》收錄5首歌曲《迷惘》、《初戀》、《秋色》、《流金歲月》及《當這世界無玫瑰》，沿著歌曲鋪排的脈絡細味不同情感。

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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