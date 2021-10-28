【智慧齒】女子智慧齒發炎幾年吃消炎藥死忍　面爛流膿散發惡臭人人躲避【附併發症】

▲ 一名女子智慧齒發炎幾年，只吃消炎藥死撐，導致面爛流膿。

智慧齒發炎，若延誤求醫，後果可以很嚴重。江蘇揚州一名女子智慧齒持續發炎好幾年，但她僅服用消炎藥硬撐下去，從沒求醫。至近日臉頰流膿，口腔散發惡臭，人人敬而遠之，她才往醫院求醫。

據內媒報道，該名方姓女子智慧齒已發炎數年，最近左側臉頰流膿，膿腫更穿破臉頰，情況持續了一個多月。至近日整個口腔發臭，身邊的人均敬而遠之，她才覺得無法忍受，終往醫院求診。她稱：「現在睡覺都必須戴口罩，否則整個枕頭第二天都是臭的。」

揚州大學附屬醫院口腔科主任醫生黃錦華指出，方女士牙齦紅腫，左側面頰出現「面頰瘺」情況，膿液由瘺道流出，令她難以張口。黃醫生指，因患者沒及時求診，不僅是智慧齒，連前面的牙齒也受波及，全都壞死了， 要全部拔掉。

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醫生續指，患者平時不注重口腔衛生，引發智齒冠周炎；加上長期沒接受正式治療，導致齒槽骨破損，膿腫穿破面頰。由於長期發炎，智慧齒根尖局部發炎範圍較大，而智慧齒牙根與下牙槽神經亦較為接近，導致第二磨牙已完全壞死。

故此，醫生先為患者控制炎症，再為她拔掉智慧齒及第二磨牙。醫生估計，患者一個月後「面頰瘺」情況會痊癒，半年後則進行植牙手術。

黃醫生解釋，面頰瘺即頜面部的膿液排出，因而形成的一個通道。腫瘤、感染、創傷、腮裂囊腫等均可引致面頰瘺，大多屬於牙源性感染。若治療後，牙齒仍疼痛或悶脹不適，則代表仍會有潛在病變。

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何時需要剝掉智慧齒？

港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷早前接受TOPick訪問時指，智慧齒生長空間不足、生長不當，容易殘留食物殘渣，令牙肉發炎，導致蛀牙或前面牙齒被蛀。患者輕則牙肉疼痛、腫脹不適；重則甚至發燒、嚴重感染，在這些情況下，建議患者剝掉智慧齒。

智慧齒可引致甚麼併發症？

梁耀殷指出，即使智慧齒沒有引致牙肉疼痛等問題，但仍有機會引致嚴重口腔併發症，例如長出水瘤。水瘤是智慧齒四周的組織出現病變，成因是不明，部份個案由發炎引起，部份則是天生的，而病人事前或會完全沒出現徵狀，因意外才會被發現。

他又提醒，即使智慧齒暫時沒出問題，但理論上細菌仍有機會侵入牙肉，導致發炎、蛀牙，因此需每年照X光檢查，以策安全。

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責任編輯：羅嘉欣