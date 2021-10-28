【一沉百踩】張致恒爆幼稚園校長歧視反被狂插　雯雯列18點護夫︰佢唔係殺人犯

▲ 張致恒（Steven）呻為2歲大仔報讀幼稚園時遭校長歧視，反被網民鬧爆，令老婆雯雯忍不住發長文反擊。

是非多多的張致恒（Steven）近日在IG放負，呻為2歲大仔張天寶報讀幼稚園時遭校長歧視，可是網民一面倒反罵Steven，是他其身不正連累囝囝。Steven老婆雯雯隨即在IG以18點反擊網民，維護老公只是犯了10個有9個男人會犯的錯，叫網民要向前望。

雯雯在IG列出18點長文列出18點護夫，強調他們未有為兒子報讀名校和九龍塘的學校，且尚未在任何學校面試，包括在歧視事件中校長所屬的學校。雯雯稱兒子還未面試，該名校長已表明拒收，質疑此舉有問題，

我哋從來冇渴望過一定要入呢間學校，冇接觸過個小朋友就話唔收，我都唔會想我小朋友讀一間咁樣嘅學校。

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雯雯又斥責網民只是看表面，仍停留於2019年發生的事，又稱老公不是殺人犯，「只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯，咁樣並唔代表佢個仔一樣會犯呢個錯。」呼籲網民不如先了解Steven現在的為人才作評論。

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稱老公有還錢︰只係時間長啲

對於網民指Steven欠債累累，雯雯稱老公有還錢，「只係需要嘅時間長啲，但從冇走數。」又言他們一家是窮，但並不代表兒子沒資格讀書，他們也只是報讀政府資助的幼稚園，沒有報任何私校。

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雯雯最後承認老公的確有用詞不當，帶出太多誤會，他只想替兒子抱不平，所以都沒有開學校名。她強調，絕不會給任何人機會去傷害她的小朋友。

▲ 雯雯列出18點反擊網民。（IG圖片）

雯雯18點反擊如下︰

1. 我個仔冇報任何名校。

2. 我個仔冇報任何喺九龍塘嘅學校 。

3. 我個仔係未做任何學校嘅面試。

4. 身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯，咁樣並唔代表佢個仔一樣會犯呢個錯。

5. 我個仔只有兩歲半，佢將來會係一個點樣嘅人冇人可以預知，所以冇人有資格去批評佢。

6. 如果一個小朋友連面試都未面，個校長就話唔收，咁樣會唔會太過有問題。

7. 我哋從來冇渴望過一定要入呢間學校，冇接觸過個小朋友就話唔收，我都唔會想我小朋友讀一間咁樣嘅學校。

8. 你哋全部都只係睇表面，只係喺度停留喺一件2019年發生嘅事，而家都已經2021年，如果呢段時間你哋係有喺張致恒身邊同佢相處，兩年後嘅佢係一個點樣嘅人，你就有資格去講，但係如果你仲停留喺兩年前，不如你而家了解咗先去評論咁多嘢。

9. 我哋係窮，但係並唔代表我個小朋友冇資格去讀書。

10. 我係唔會俾任何一個機會有人可以去傷害我嘅小朋友。

11. 我冇報任何私家，報嘅都係政府資助。

12. 我哋冇話過我哋報人哋就一定要收，只係覺得點解一間學校連面試都未面就表明唔收呢個學生。

13. 我老公唔係要嘈，佢只係替自己小朋友不公平，喺自己平台抒發自己感受，如果真係要嘈開咗學校名喇。

14. 我老公的確有用詞不當，帶出太多誤會。

15. 希望大家唔好停留喺兩年前，向前望。

16. 請成熟點，不要傷害一個兩歲嘅小朋友。

17. 我老公係有還錢，只係需要嘅時間長啲，但從冇走數。

18. 香港人係善良嘅，請對自己嘅說話負責任，唔好一個大人去傷害一個小朋友。

Steven自爆遭幼稚園校長歧視，詳文即睇【上一頁】

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責任編輯︰王明芳