【立法會】梁君彥：立法會回復理性有足夠時間處理法案　不認同已變成舉手機器

▲ 立法會主席梁君彥今早出席年結記者會，回顧今屆立法會過去5年多的表現。（胡偉明攝）

立法會主席梁君彥今早出席年結記者會，形容本年度立法會效率高，通過46項政府法案，屬全屆最多。被問到擔任5年多主席表現，梁認為應由外界評分，笑言：「（若由自己評分）太低好像又不是很好，太高你們又會質疑我。」

梁君彥指出，立法會本年度舉行多達49次會議，屬全屆最多；惟會議時數僅342小時，屬全屆最少。他批評，過去非建制派議員在議會內，利用規程問題拉布，形容現時議會回復理性後，便有足夠時間處理法案。

對於本年度多項法案在大會上以短時間通過，梁君彥不認同立法會已變成「舉手機器」或「橡皮圖章」，強調並非二讀、三讀審議時間長便代表好。

他又回應立法會被指較少再討論政治問題，形容《港區國安法》和完善選舉制度，已將香港政治問題寫得清清楚楚，強調香港一直是經濟城市，絕大多數市民關心經濟和民生問題，認為回歸理性總比讓政治爭拗撕裂社會好。

不過，過去泛民主派在立法會時，不滿梁君彥所作裁決，更多次批評其裁決不公。梁君彥指出，自己所作每項裁決均是公開的，而且可以受到法律挑戰，強調若泛民認為其裁決不公，可到法庭提出挑戰。他又表示，自《港區國安法》實施後，再無出現議員因行為不檢而被逐，或會議因法定人數不足而流會的情況。

被問到會否希望連任？梁君彥指，自己到今日為止仍然較忙，會利用周末冷靜思考，同時考慮家人、工業總會和經民聯等意見。至於盛傳其兒子梁宏正有意參選，梁君彥籲傳媒直接向梁宏正求證，但強調無論他決定如何均會支持。

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記者：胡偉明