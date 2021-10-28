林二汶一年開兩次演唱會　聖誕開騷不設舞台全場開派對

▲ 林二汶12月再開騷。

今年初林二汶在紅館舉行個人演唱會，反應熱烈，相隔未夠一年，意猶未盡，決定聖誕節在麥花臣再開騷，在平安夜唱到boxing day ，新歌《自白的勇氣》亦於明天（星期五）派台，雙喜臨門！

今次主題是嘉年華，全場不設舞台，並邀請一班從未參與她任何演唱會的特別嘉賓，與觀眾互動大玩集體遊戲，更設有Dress Code，普天同慶聖誕節。

日前她為音樂會拍攝宣傳海報，穿著白色有趣服飾拍照，被銀色紙條吹到面容扭曲，非常鬼馬。

▲ 她為音樂會拍攝宣傳海報，穿著白色有趣服飾拍照。

二汶說：「睇到我的相就知今次音樂會好繽紛同充滿節日氣氛，既然大家今年聖誕出唔到埠旅行，梗係睇騷啦！上次紅館演唱會是我人生和事業里程碑，好多回憶和我的音樂。今次不只有我的音樂，仲有好多嘢，會有更多同觀眾互動。」

她透露今次音樂會概念和舞台設計，說：「今次開四面台，麥花臣是一個可以同觀眾好親密的場地，點樣可以同觀眾互動？所有入場觀眾都係表演一部份，到時可能會有Dress Code，舞台喺地下，即入場睇不到一個升高咗的舞台，甚至無後台，所謂『台前幕後』都在場館中間，全場是一個大Party。」

▲ 今次主題是嘉年華，全場不設舞台。





二汶透露：「我即將開辦音樂學校，今次表演嘉賓是我的學生，這班小朋友活潑可愛，有機會參與演出，一定令音樂會更歡樂氣氛。」適逢音樂會公佈日期正是二汶39歲生日，她希望大家送一份好好的生日兼聖誕禮物，到時一齊入場同歡共聚，迎接新年！」



此外，二汶新歌《自白的勇氣》明天上架，她為此寫下文案，其中寫道：「一個人面對自己的時候，往往就是最難堪的時候。很多問題慢慢浮現，大部份都是你不想面對的。就如面對一堆骯髒的碗碟，清水灌進來，一切不堪入目的盡現眼前。讓清水繼續流，清晰一點了，等清水再流多點，骯髒漸漸退了，我們感覺又好一點了。」

同場加映：林秀怡訪問