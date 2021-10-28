【不良營銷】咖啡師培訓中心訛稱獲國際認可　海關接獲投訴後拘捕董事及職員

▲ 咖啡師培訓中心訛稱獲國際認可，海關接獲投訴後拘捕董事及職員。（經濟日報資料圖片）

香港海關早前接獲舉報，指一間咖啡師培訓中心聲稱為受國際認證機構認可的培訓中心，惟有顧客在完成課程後並未獲發有關證書。海關調查後揭該中心並非認證機構認可，拘捕中心男董事及一名女職員，嫌將虛假商品說明應用於所提供的咖啡調配師證書課程，違反《商品說明條例》。

舉報指一間咖啡師培訓中心聲稱為受國際認證機構認可的培訓中心，顧客在完成咖啡調配師證書課程後可獲頒發由該認證機構發出的證書，惟有顧客在完成課程後並未獲發有關證書。經調查後，海關發現該中心並非認證機構認可的培訓中心，與聲稱不符。

海關昨日拘捕該中心45歲男董事及39歲女職員，涉嫌將虛假商品說明應用於所提供的咖啡調配師證書課程，違反《商品說明條例》；案件仍在調查中，兩名被捕人士現正保釋候查。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶；根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供或要約向消費者提供的服務，即屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：陳正怡