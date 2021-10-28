【食不安心】媽媽買台式飲品飲到成口碎膠片　向店舖反映反被指「訛騙」

▲ 台媽買台式飲品竟飲到成口碎膠片。

外賣飲品要小心！台灣有網民在知名台式飲品店購買一杯芋頭鮮奶飲品，但一飲，竟然飲到滿口碎膠片。她打去店舖向員工反映，反而被認為是訛騙。網民憤怒之下選擇在網上公開事件，並公開篩出一大堆碎膠片的影片。

台媽於Facebook群組「爆怨公社」發文，指日前在一間知名台式飲品店買了一杯「芋頭鮮奶露」，用飲管一插一吸，竟然滿口都是碎膠片，非常誇張。她於是致電店家反映問題，但店員一直要求提出證明，並認為台媽是在訛騙。

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這位員工是被騙大的？？怎麼會覺得我會為一杯飲料去訛他，太好笑了吧！我整個火大，跟他大聲.......太誇張了吧！如果今天是我小孩喝到呢？？？

於是台媽不周服氣地將整杯飲品倒出並過篩，很快便篩出一大堆碎膠片。

好像我為了一杯飲料呃他一樣，我不服氣呀，我一定要錄下來。打開用濾網，整坨塑膠片。

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她表示，自己沒有要提告店家，也沒要求賠償，公開事件只是為了抱怨，和提醒各位家長，以後如要給孩子喝手搖飲品，大人一定要先喝。

還好今天是我先喝才發現。

而店家總公司亦給予回覆，指會內部處理。

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不少網民均認為有膠碎片實在太誇張，飲下肚隨時有損傷，亦有人分享也曾遇過類似的經歷：

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責任編輯：羅嘉欣